Álvaro Ojeda: «La inauguración del museo de Rocío Jurado ha sido una pantomima de acto»

El pasado sábado, el museo de Rocío Jurado abría sus puertas en Chipiona (Cádiz) 15 años después de la muerte de la artista. Álvaro Ojeda ha calificado el acto como una «pantomima» y un «auténtico desastre», ya que entre los más de 500 invitados destacaban «amigotes» de Rocío Carrasco y «famosetes de medio pelo» en lugar de figuras históricas de la copla o personajes que compartieron su vida con ‘la más grande’.

«La inauguración del museo de Rocío Jurado, si no es porque lleva el nombre de Rocío Jurado en la puerta, la gente se creería que eso es un HiperDino», apunta Ojeda. Y es que los invitados a la inauguración de la galería «fueron los amigotes de la hija», señala.

«¿Dónde están los grandes rostros de la época dorada de doña Rocío Jurado? Voy a poner un ejemplo, y con ése me vale: ¿Dónde estaba don Manuel Alejandro? Fue él quien escribió a Rocío Jurado todas las canciones. Allí había famosetes de medio pelo y los deluxes de turno. ¿Dónde estaban los grandes de la copla de los años 80 y 90 en torno a Rocío Jurado? ¿Dónde estaban, por ejemplo, las hijas de su comadre Lola Flores? ¿Dónde estaban sus hermanos y representantes, que por muy mal que te caigan son quienes estuvieron con ella toda su vida? ¡La nieta! ¿Dónde estaba su nieta?», se pregunta.

«Me da pena, porque yo soy un fan de Rocío Jurado, y repasando fotos y vídeos no veo a nadie de aquella época. ¿Dónde están los grandes que la entrevistaron? ¿Dónde está Carlos Herrera? ¿Dónde están los grandes periodistas folclóricos de la época que siguen vivos entre nosotros y que no estuvieron? Fue una pantomima absoluta. Una fiesta de amigotes. ¡Ojo! Que le deseo al museo que le vaya de escándalo, pero el tema de las invitaciones ha sido muy sectario. Rocío Jurado es patrimonio nacional y ahí faltaba gente. ¿Por qué no estaban? ¿Porque no te caen bien? ¿Porque no te han defendido? Cariño mío, hay que estar por encima de esas cosas. Un desastre. La inauguración fue un auténtico desastre», lamenta Ojeda.