⁠La ‘jura de bandera de Marlaska’: así «jodió» el gran día de la Guardia Civil entre «advertencias a familiares» y «respeto a la autoridad y la bandera»

El día que debía quedar para el recuerdo de los alumnos de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias se vio empañado por la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo que estaba llamado a ser una jornada de orgullo y celebración en Baeza, Jaén, terminó marcado por la polémica, hasta el punto de que algunos asistentes lamentaron que «se hablara más de él que del momento que estábamos viviendo. Jodió el día», comenta la fuente a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía.

Nada más comenzar su intervención, en la que trasladó sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos recientemente en acto de servicio en operaciones contra el narcotráfico, se produjeron abucheos y silbidos entre parte del público. «Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y Jerónimo», afirmó el ministro.

Los silbidos, que se prolongaron durante varios momentos, obligaron a la organización a intervenir por megafonía para solicitar que guardaran «silencio y respeto a la autoridad y a la bandera». «La gente estaba caliente y, cuando lo vio aparecer y nombró a los guardias civiles, se oyeron pitidos y hasta a alguien decirle golfo. Entiendo el malestar porque la mayoría de los presentes eran familia de guardias civiles, entonces eso enfada más».

Según ha podido saber OKDIARIO, se había informado con antelación de la presencia del ministro con el objetivo de que se mantuvieran las formas y todo se celebrara dentro de una cierta normalidad, teniendo en cuenta la delicada situación por lo sucedido hacía tan solo unos días.

Lucha contra el narcotráfico

El malestar expresado por el público se produce tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana, cuando dos guardias civiles fallecieron durante una operación contra una narcolancha frente a la costa de Huelva. En el incidente, dos embarcaciones del cuerpo colisionaron, causando la muerte de los agentes Germán y Jerónimo y dejando a otros dos heridos.

El sábado 9, un día después del suceso, se celebraron los actos fúnebres en la provincia onubense, a los que asistieron diversas autoridades. La presencia institucional fue objeto de atención en los días posteriores por la ausencia del ministro del Interior y la comparecencia única de María Jesús Montero, que se encuentra en campaña electoral para los comicios del próximo 17-M.

En lugar de acompañar a las familias de los fallecidos y rendir homenaje a los agentes caídos en acto de servicio, el ministro Grande-Marlaska optó por desplazarse a Canarias. Según su agenda oficial, el viaje tenía como objetivo supervisar el operativo de fondeo y desembarco del buque Hondius, cuya llegada, sin embargo, no estaba prevista hasta la madrugada del domingo.

Muertes por «accidente laboral»

A pesar de que Montero fue la única del PSOE que acudió al entierro el sábado pasado, sus palabras durante el debate electoral, televisado por Canal Sur el lunes 11 de mayo, provocaron malestar entre las asociaciones de la Guardia Civil por haber reducido ambas muertes a meros «accidentes laborales en los que entre todos tenemos que acabar».

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o la Asociación Profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) han expresado su repulsa a las palabras de Montero y han calificado que «estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal» y no ante un accidente laboral como apuntó Montero.

AUGC intensificó sus críticas hacia Montero, afirmando que «el accidente laboral es ella en sí» y destacando que los agentes «estaban defendiendo el Estado de Derecho» y «no se trata de un accidente laboral como puede suceder en otros ámbitos». La asociación añadió: «Si ella considera que un asesinato es un accidente laboral, entonces igual no es una buena política», en referencia a las declaraciones de la exministra.

Asimismo, esta organización arremetió contra el Gobierno central, al que acusa de «no haber hecho nada a favor de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional, como la demanda de que sean consideradas profesión de riesgo» o «con la aplicación de las 35 horas laborales, de lo que tanto se vanaglorian, pero que luego no se tiene aplicación práctica real».