Todos los estrenos en series de HBO Max en enero de 2023

Las plataformas de streaming ya están anunciando sus estrenos para el próximo mes de enero. HBO Max estrenará el 16 de enero una de las series más esperadas del año The Last of Us. Además, se podrán ver las series Velma, la segunda temporada de Wahl Street y de Yolo: Crystal Fantasies y la docuserie Arny, historia de una infamia.

Además el 1 de enero en HBO Max se estrenará un nuevo programa especial Luzzo Live in Concert y una entrevista de más de dos horas entre Howard Stern y el cantante Bruce Springsteen: The Howars Stern Interview: Bruce Springsteen.

Wahl Street Temporada 2

El 5 de enero se podrá ver la segunda temporada de esta serie protagonizada por Mark Wahlberg que en esta entrega intentará recuperar sus negocios después de la pandemia aunque tenga que asumir riesgos mayores. Mark tendrá que enfrentarse a las exigencias de su cartera comercial y al fallecimiento de su amada madre Alma y los achaques de sus 50 y al riesgo que supone poner su dinero en su nuevo proyecto cinematográfico.

Velma

El 12 de enero se estrena esta serie de animación para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley (Mindy Kaling), el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla de Scooby-Doo. Un giro original y un tanto cómico sobre el pasado de esta investigadora de misterios.

The Last of Us

El 16 de enero HBO Max estrena esta nueva serie que cuenta la historia 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. El protagonista es Joel, un superviviente nato, que es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que al principio parecía solo un trabajo se transforma en un viaje terrible en el que los tienen que atravesar los EE. UU. y dependen el uno del otro para sobrevivir.

Arny. Historia de una infamia

El 20 de enero se estrena esta nueva serie documental que cuenta lo que ocurrió a principios de 1996 cuando se conoció la investigación sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses fueron saliendo a la luz los nombres de los acusados que sufrieron una auténtica caza de brujas. Personas tan conocidas Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara. Aunque la investigación era llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados, hizo que los medios de comunicación se centrasen en la noticia y se produjera un juicio paralelo en la sociedad. Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados fueron absueltos por la justicia y declarados inocentes.

Yolo: Crystal fantasies Temporada 2

El 25 de diciembre se estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada por dos amigas que buscan cosas diferentes en la vida y cómo esta situación repercutirá en su relación.