Teufel BOOMSTER 4 llega pisando fuerte: 23 horas de batería y sonido 2.1 con graves que impresionan

La firma berlinesa Teufel ha presentado la cuarta generación de su altavoz más icónico. El Teufel BOOMSTER 4 llega con el objetivo de convertirse en la referencia del sonido portátil gracias a un conjunto equilibrado de potencia, nitidez y autonomía. Un altavoz todoterreno pensado para acompañar tanto en casa como en exteriores, sin renunciar a la calidad que caracteriza a la marca alemana.

Sonido 2.1 con tecnología Dynamore

El BOOMSTER 4 incorpora un sistema de sonido 2.1 que ofrece una experiencia más amplia y envolvente que la mayoría de altavoces de su categoría. Dos tweeters se encargan de garantizar una gran claridad vocal, los altavoces de medios reproducen los instrumentos con naturalidad y un subwoofer de largo recorrido, junto con dos radiadores pasivos, proporcionan graves potentes que llenan cualquier espacio.

A ello se suma la tecnología Dynamore, exclusiva de Teufel, que amplía la escena sonora y consigue un efecto de inmersión notable incluso en espacios abiertos. Además, el nuevo modelo ofrece hasta 32 niveles de volumen, el doble que en generaciones anteriores, para un control mucho más preciso del sonido.

Más conectividad que nunca

Este altavoz portátil no solo destaca por su potencia, sino también por su versatilidad. El Teufel BOOMSTER 4 integra radio DAB+ y FM, con seis emisoras preconfigurables, y conexión Bluetooth con compatibilidad para los códecs AAC y aptX™ HD, lo que permite disfrutar de streaming de alta calidad desde servicios como Spotify, Apple Music o YouTube.

Entre sus novedades se incluyen la función Multipoint, que permite conectar dos smartphones al mismo tiempo, y el modo Party Link Stereo, ideal para emparejar dos unidades y obtener un sonido aún más potente en fiestas o reuniones al aire libre.

Diseño resistente y gran autonomía

El BOOMSTER 4 mantiene el diseño robusto característico de Teufel, ahora con mejoras en resistencia y portabilidad. Su carcasa cuenta con certificación IPX5, lo que lo hace resistente a salpicaduras y lluvia ligera, mientras que el asa integrada facilita su transporte.

Disponible en tres acabados, Night Black, Moon Grey y Mint Green, su aspecto combina elegancia con un toque deportivo. En el apartado energético, el altavoz alcanza hasta 23 horas de autonomía a volumen medio y se recarga de forma rápida mediante USB-C, lo que lo convierte en un compañero ideal para viajes, escapadas o jornadas maratonianas de música.

Precio y disponibilidad

El Teufel BOOMSTER 4 ya está disponible en la tienda oficial de la marca y en su web por 349,99 euros. Con su sonido 2.1, su conectividad de alto nivel y su diseño resistente, Teufel firma un altavoz que promete convertirse en uno de los modelos más equilibrados y deseados de la temporada.