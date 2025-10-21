Esta mansión con bolera y galería de tiro está a la venta en Pozuelo por 4 millones

En el mercado inmobiliario de lujo de Madrid, Pozuelo de Alarcón destaca con una propiedad: se trata de una vivienda independiente de 1.900 m² sobre una parcela de 5.900 m², que está a la venta en idealista por 3.950.000 euros.

Ubicada en una de las zonas más prestigiosas y seguras del noroeste de Madrid, esta mansión encarna el lujo contemporáneo con amplios espacios, materiales de alta gama, áreas de bienestar y equipamiento propio de un resort.

Elegancia, amplitud y leyenda en el corazón de Pozuelo

Ubicada en una zona residencial, esta vivienda combina tranquilidad y cercanía al centro de la capital. Además, destaca por su diseño arquitectónico de gran escala y su distribución en varias plantas comunicadas por un ascensor:

El acceso principal conduce a un imponente hall de doble altura, coronado por una cúpula cenital que inunda de luz natural las estancias principales.

En la planta baja , los propietarios encontrarán un salón con bar inglés , un comedor independiente ideal para grandes reuniones y una cocina profesional completamente equipada , que cuenta con zonas de servicio y lavandería.

El espacio se completa con cuatro dormitorios tipo suite, cada uno con vestidor y baño privado con bañera y ducha separadas.

Bienestar y exclusividad: un spa dentro de casa

Uno de los espacios más destacados de la vivienda es su piscina interior climatizada, con fuente decorativa y jacuzzi integrado. El área se conecta con un gimnasio privado junto al dormitorio principal, equipado con vestuarios, duchas, sauna, baño turco y sala de aparatos.

Espacios para el arte, la lectura y la inspiración

La primera planta se concibe como una zona de calma y creatividad, con un dormitorio tipo suite con terraza privada, baño con bañera y ducha independientes, además de un amplio vestidor. Incluye también una biblioteca y un estudio de pintura, ideales para el arte, la lectura o el teletrabajo.

Las terrazas superiores ofrecen vistas amplias y están preparadas para futuras ampliaciones, con preinstalaciones de agua, luz y telefonía. Esta previsión aporta valor añadido, permitiendo adaptaciones sin obras estructurales, algo poco común incluso en el lujo inmobiliario.

Diversión y seguridad: una planta baja fuera de lo común

El sótano se concibe como un espacio de ocio y seguridad, con sala polivalente, barra de bar, bolera profesional y galería de tiro con arco, que también puede funcionar como búnker totalmente equipado. Pocas propiedades en Madrid ofrecen este nivel de entretenimiento privado.

En esta planta se encuentra también un dormitorio de servicio, baño completo, taller, laboratorio fotográfico y salas técnicas para las instalaciones del inmueble. El aparcamiento cubierto, con capacidad para ocho vehículos, completa el inmueble.

Jardines de ensueño y una ubicación inmejorable

En el exterior, la mansión se abre a un jardín arbolado con piscina, zona de barbacoa y caseta para perros.

A solo 11 km de Madrid, Pozuelo de Alarcón es sinónimo de exclusividad y calidad de vida. Con 84.000 habitantes, una de las rentas per cápita más altas de España y urbanizaciones como LaFinca o Somosaguas, ofrece seguridad, prestigio y buenas comunicaciones.

Su oferta de colegios internacionales, universidades, zonas verdes y centros culturales lo sitúan entre los destinos residenciales más deseados del país.