El anuncio más impactante del Maestro Joao que cambiará su vida para siempre

El Maestro Joao ganó mucha popularidad a raíz de su participación en ‘Gran Hermano VIP’. Evidente es conocido en el mundo del espectáculo porque hace años se vestía de Rocío Jurado y protagonizaba con ciertos muy entretenidos. Su amistad con Rocío Carrasco consolidó su puesto dentro de la crónica social. Hace unos meses recibió una oferta de TVE para participar en un concurso de baile de la mano de Anne Igartiburu. La presentadora ha presenciado un momento que marcará un antes y un después en la historia de la pequeña pantalla. Joao ha tomado una decisión que va a cambiar su vida y quiere compartirla con el público para que todo el mundo sepa en qué punto se encuentra.

El vidente ha anunciado que siempre se ha sentido mujer, por eso va a iniciar una transición. «He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y está orgullosa porque ella sabe lo que llevaba dentro», ha declarado Joao. Ha dado la noticia en ‘Baila como puedas’, concurso donde ha coincidido con algunos rostros como Lydia Lozano o Ana Guerra. El artista se ha convertido en uno de los protagonistas del momento e insiste en que nada hubiera sido posible si no lo hubiesen invitado a participar en el reality de la cadena pública.

«Gracias a ‘Baila como puedas’, a todos vosotros y al apoyo del público que me acepta tan bien, he decidido dar este paso y voy a ser quien soy». También ha explicado que va a cambiarse el nombre a Benita, como su madre. «Es una decisión muy meditada, muy sentida. Estoy muy seguro, muchísimo. Llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer, que es como yo me siento, lo que yo siento y como yo soy». Anne Igartiburu aplaudió la valentía de Joao y le felicitó por haber hecho público un aspecto tan privado de una forma tan natural.

El Maestro Joao da nuevas explicaciones

El Maesto Joao siempre se ha caracterizado por su sinceridad, así que ha dado un golpe en la mesa para ofrecer nuevas explicaciones y que el público entienda mejor su punto de vista. Insiste en que es una decisión que ha tomado después de estar mucho tiempo pensando. «Madurándolo he estado 60 años, así que ha sido un ratito», ha comentado en ‘Zapeando’. «Es algo que eres y sientes, y realmente le puedes dar forma según sea, pero hace 60 años las cosas no se veían como ahora».

Dani Mateo, Lolita Flores y Toñi Moreno, entre otros, se han puesto en contacto con Joao, que dentro de muy poco pasará a llamarse Benita, para darle la enhorabuena. Le han animado a seguir luchando y él, muy emocionado, ha dicho: «Es muy bonito lo que hacen, porque eso también ayuda a otra gente. Se lo agradezco muchísimo». Más adelante ha añadido que los trámites están en marcha y que cada vez falta menos para iniciar la transición. «Tengo que tomar decisiones, tengo que incluir el nombre de Benita, pero ahora hay nombres asociados a chicos que llevan chicas».

A pesar del apoyo que está recibiendo por parte del público, Joao reconoce que hay mucha expectación sobre este tema, algo que realmente es bueno porque está dando visibilidad a un asunto necesario. «Es difícil, porque ha salido en toda España a la vez, que casi mejor, pero en mi entorno no ha variado absolutamente nada». Afortunadamente sus familiares y amigos siempre le han apoyado.

La carrera de Joao en televisión

La primera vez que Joao apareció en televisión fue en 1996. Aseguró que era una persona muy tímida y que le costaba bailar en las discotecas, pero actualmente es una estrella de la noche madrileña. Uno de sus momentos más mediáticos fue cuando se confirmó su relación con Pol Badía, el influencer que estuvo con Adara Molinero en ‘Gran Hermano’. Esta historia de amor terminó y el adivino volvió a encontrar el amor gracias a Santi Rubio, un joven que le hace muy feliz y que se dio a conocer en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

La vida del Maestro Joao ha dado un giro radical. Nada queda de la timidez que marcaron sus primeros pasos dentro de la pequeña pantalla. Ahora es una estrella que brilla con luz propia y gracias a él el programa ‘Baila como puedas’ ha tenido mucha repercusión.

El adivino trabaja en TVE, en Atresmedia y en Mediaset, algo que no suele ser muy habitual porque los colaboradores y presentadores se decantan por una empresa u otra. Antes de empezar ‘Baila como puedas’ dio una entrevista y aclaró: «He creado historia porque soy el único famoso que está en los tres grupos televisivos a la vez». No miente. Joao ejerce de tertuliano en ‘Zapeando’, de concursante en TVE y de colaborador en Telecinco. También tiene su propio podcast en la plataforma digital de Mediaset. Eso sin contar su presencia en Los 40 Principales.