Malas noticias: el juego más esperado del 2025 se retrasa y lo que se sabe no te va a gustar nada

Mouse P.I. For Hire, uno de los juegos más esperados para este 2025, ha confirmado su retraso hasta principios de 2026. Así lo ha confirmado su desarrolladora, Fumi Games, en un comunicado en redes sociales.

Desde su primera aparición en el Future Games Show y en el Summer Game Fest, Mouse: P.I. For Hire se convirtió rápidamente en uno de los títulos más comentados del panorama indie. No era para menos: el juego combina una estética de animación rubber hose inspirada en los años 30, con personajes que parecen sacados de un corto de Steamboat Willie, y una ambientación noir de detectives, corrupción y crimen urbano.

El protagonista, Jack Pepper, es un ratón veterano de guerra reconvertido en detective privado, que debe sobrevivir en la peligrosa ciudad de Mouseburg, un lugar donde la ley y el caos caminan de la mano. Con la voz del actor Troy Baker (Batman en las películas animadas de DC), el personaje promete carisma, cinismo y mucha acción.

Cada misión de este título se desarrolla en escenarios no lineales que recuerdan tanto a los FPS de los noventa como a las primeras viñetas del famoso ratón de Disney, Mickey Mouse. Los desarrolladores han prometido que cada mapa tendrá su propio estilo, desde calles plagadas de mafiosos y humo de cigarrillos, hasta alcantarillas, muelles y estudios de cine decadentes. Todo acompañado por una banda sonora de jazz que refuerza el ambiente de los años dorados del noir.

¿Por qué se ha retrasado?

La noticia del retraso ha llegado a través de un comunicado publicado en redes sociales. En él, Fumi Games explica que la decisión de mover el lanzamiento a principios de 2026 responde a la necesidad de «garantizar la mejor experiencia posible» para los jugadores.

«Sabemos que estáis emocionados por conocer la fecha de lanzamiento, pero antes del Galaxies Gaming Showcase queremos comunicar que hemos decidido mover MOUSE: P.I. For Hire de 2025 a principios de 2026. Vuestro apoyo ha sido increíble, y queremos que el juego esté a la altura de lo que merecéis. Nuestra prioridad número uno es la calidad», afirma el estudio en su mensaje oficial.

Aunque no se han ofrecido detalles concretos sobre los motivos técnicos o de producción, todo apunta a que el equipo necesita más tiempo para pulir las animaciones, optimizar el rendimiento y equilibrar las mecánicas en todas las plataformas: PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.