Giro de 180º en ARC Raiders: lo que acaba de confirmar no lo esperaba nadie

Embark Studios ha dado este viernes inicio a la fase final de prueba abierta de ARC Raiders, su esperado shooter de extracción en tercera persona ambientado en un futuro post-apocalíptico. El evento, conocido como Server Slam, estará disponible hasta este domingo y permite a los jugadores probar el juego de manera gratuita en PC (Steam y Epic Games Store), PlayStation 5 y Xbox Series X/S, sin necesidad de registrarse previamente ni haber participado en versiones anteriores.

Este título combina elementos de PvPvE (jugador contra jugador y entorno controlado por IA) en un mundo parcialmente restaurado donde tecnología avanzada y naturaleza coexisten de forma sorprendente. Los jugadores asumen el rol de Raiders, guerreros especializados que deben infiltrarse en zonas dominadas por robots autónomos conocidos como ARC.

El objetivo principal es recolectar recursos y completar misiones, enfrentándose tanto a enemigos controlados por la inteligencia artificial como a otros jugadores. El juego destaca por su atmósfera futurista, mecánicas de sigilo, combates estratégicos y escenarios abiertos con variadas rutas de exploración.

¿Cómo participar?

Participar en la beta es sencillo y completamente gratuito:

Abrir el menú de la plataforma elegida.

Descargar ARC Raiders desde Steam, Epic Games Store, PlayStation Store o Xbox Store.

Seleccionar la opción Server Slam dentro del menú del juego.

Es importante notar que la beta está disponible únicamente en PS5 y Xbox Series X/S, y no en consolas de generaciones anteriores. No se requiere registro previo ni haber jugado versiones anteriores del juego.

Durante el Server Slam, los jugadores tendrán acceso a:

Zonas jugables como Blue Gate, Dam Battlegrounds y Acerra Spaceport .

. Misiones de progresión y sistemas de creación para personalizar armas y habilidades.

Recompensas cosméticas por participar en la beta.

Algunas funciones avanzadas, como Expediciones (misiones de largo plazo), Pruebas (desafíos competitivos con clasificación) y el Códex completo, permanecerán desactivadas hasta el lanzamiento oficial.

¿Qué recompensas hay?

Los jugadores que participen en el Server Slam y luego adquieran la versión completa del juego recibirán una mochila cosmética exclusiva. Cabe destacar que el progreso realizado durante esta fase de prueba no se transferirá a la versión final.

ARC Raiders se lanzará oficialmente el 30 de octubre de 2025, con un precio base de 34,20 euros. Embark Studios ha optado por un modelo de pago único, evitando el free to play, para ofrecer una experiencia más equilibrada y centrada en la progresión natural de los jugadores.