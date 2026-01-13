Soy agente de viajes y estos son los mejores trucos para encontrar vuelos baratos en 2026: no vas a parar

Hay una serie de trucos que usan los agentes de viajes para encontrar vuelos baratos en 2026 para no parar de viajar. Uno de los propósitos de año nuevo es moverse o hacer posible una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo algunos elementos que acabarán marcando la diferencia importante, con algunos detalles que pueden ser del todo inesperados.

Buscar un vuelo barato significa tener la libertad de poder moverse por el mundo, con un presupuesto muy bajo. De hecho, hay vuelos que permiten recorrer Europa por poco más de 20 euros. Un chollazo si tenemos en cuenta los kilómetros en coche que podemos recorrer con esta cantidad de gasolina o lo que podemos conseguir en un viaje en bus o en tren. Es hora de saber esperar y conseguir algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Con la mirada puesta a este 2026 que puede estar plagado de viajes y de grandes cambios a la hora de encontrar los mejores vuelos baratos posibles.

Encontrar vuelos baratos es posible

Es importante conocer una serie de trucos y detalles que nos permitirán hacernos con una situación del todo inesperada. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Tenemos que empezar a pensar en estos cambios que quizás descubriremos en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Estaremos pendientes de ciertos elementos que van de la mano y que pueden acabar marcando la diferencia a la hora de viajar. Por muy poco dinero acabaremos obteniendo aquello que queremos y más, con una serie de directrices que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales.

Estos viajes con los que soñamos, esa idea de recorrer el mundo de la mejor forma posible acabará siendo una realidad importante con la ayuda de los máximos expertos en viajes. Es mucho más sencillo de lo que parece moverse por el mundo con la ayuda de detalles o consejos que llegan de los profesionales de los viajes.

Una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. Tendremos que afrontar un marcado cambio de tendencia en unas jornadas de búsqueda de nuestros viajes soñados.

Los trucos para encontrar viajes baratos

Los expertos de N26 nos explican la forma de viajar barato en estos días que tenemos por delante, una manea de hacer realidad nuestros sueños con la ayuda de estos profesionales:

Destina un presupuesto diario para el viaje. Viajar con poco presupuesto no debería ser un problema si lo repartes bien entre el número de días que estarás de viaje. Estableciendo un límite de gasto por día, será mucho más sencillo que no excedas la cantidad que tienes en mente. Aquí tú decides cómo hacerlo: si es un límite de gasto diario que incluye hospedaje y transporte o si, por el contrario, esos dos elementos van aparte. Evita las comisiones al retirar efectivo y hacer compras en el extranjero. Las comisiones son uno de los principales enemigos del viajero. En general, la mayoría de bancos aplican una comisión adicional por sacar efectivo en la moneda local en un cajero de otra compañía, además de realizar un cambio de divisa menos ventajoso que el tipo de cambio oficial en cada compra que haces en destino. Una manera sencilla de evitar pagar muchas comisiones es sacar mayores cantidades de efectivo en pocas retiradas, ya que el cobro se aplica por transacción y no por la cantidad de dinero.

Otra manera es crearte una cuenta en algún banco que no aplique comisiones sobre las compras y las retiradas de efectivo en otras monedas y países.

No cambies dinero en el aeropuerto. Si vas a viajar a un país con una moneda distinta al euro, evita el cambio de divisas en el aeropuerto, ya que las tasas acostumbran a ser mucho más altas.

Procura llevar el dinero cambiado desde España, y si necesitas cambiar de moneda, hazlo en una casa de cambios en una ciudad o pueblo del país en cuestión para librarte de las comisiones abusivas y comisiones.

Usa buscadores de vuelos para encontrar billetes más baratos. Para saber si estás comprando el billete más barato posible, lo mejor es utilizar un buscador. Google Flights, por ejemplo, te permite realizar búsquedas por destino, te aclara cuánto vale el pasaje cada día y te da la posibilidad de programar alertas que te avisan cuando sube o baja el precio.

Igualmente, antes de que comiences a comparar destinos, días y aerolíneas, te recomendamos que tengas en cuenta estos trucos:

Volar de noche o muy temprano es más barato: los vuelos con un menor precio suelen darse en estas franjas horarias. Los vuelos con escala suelen tener un precio más bajo: si el trayecto es directo, normalmente el precio sube. El verano, la Semana Santa y las Navidades son fechas a evitar: se trata de épocas con mucha demanda, por lo que es complicado encontrar opciones económicas. Lo mejor es volar en temporada baja. Siempre es mejor viajar ligero de equipaje: facturar maletas suele acarrear gastos extra en las aerolíneas.