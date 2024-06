Si quieres viajar por Europa esto te interesa: el documento que tendrás que llevar siempre contigo

La Unión Europea introducirá el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) a partir de 2025, una medida que afectará a los viajeros que quieran ir de vacaciones a alguno de los países del Espacio Schengen. Actualmente, ciudadanos de 60 países que no requieren visado para entrar a Europa estarán obligados a obtener esta autorización antes de su llegada. El propósito principal del ETIAS es reforzar la seguridad en las fronteras de los 29 países del Espacio Schengen, permitiendo un control más estricto sobre los viajeros antes de su entrada. Dentro de estos 29 países, 25 son estados miembros de la Unión Europea y los restantes 4 pertenecen a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Aunque Andorra no forma parte ni de la UE ni del Acuerdo de Schengen, sus ciudadanos estarán exentos de la obligación de obtener la autorización ETIAS.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la gestión de la seguridad en las fronteras europeas mediante un proceso más eficiente y estandarizado para la autorización previa de viajes, asegurando al mismo tiempo que los viajeros cumplan con los requisitos necesarios antes de su llegada al Espacio Schengen. Solicitar el ETIAS es un proceso bastante sencillo que se realizará 100% online. Los solicitantes deben acceder al sitio web oficial designado por la Unión Europea, donde deberán ingresar su información personal, los detalles de su pasaporte y responder algunas preguntas de seguridad estándar. La solicitud se procesa rápidamente en la mayoría de los casos, generalmente en cuestión de minutos. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, el proceso podría tardar algunas horas, e incluso días.

Autorización ETIAS para ir de vacaciones a Europa

En la actualidad, un número significativo de ciudadanos extracomunitarios tienen la posibilidad de viajar a cerca de 30 países de la UE y otras partes de Europa sin necesidad de visa o permiso de viaje, específicamente a los estados que conforman el Espacio Schengen.

Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar debido a la introducción del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) desde el año 2018. Éste nuevo sistema tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad en las fronteras europeas, facilitando la identificación de posibles amenazas asociadas con los viajeros que desean entrar a cualquiera de los países del Espacio Schengen.

A partir del primer semestre del próximo año, los ciudadanos de ciertos países que hasta ahora han disfrutado de la exención de visa Schengen deberán obtener el permiso de viaje ETIAS para poder viajar a los 25 estados Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Es importante destacar que, según el Consejo de la Unión Europea, los controles en las fronteras con Chipre aún no se han eliminado y que Irlanda no forma parte del Espacio Schengen. Además, aunque no forman parte de la UE ni del Espacio Schengen, Islandia, Liechtenstein y Noruega también implementarán el sistema ETIAS.

El permiso ETIAS, conocido en España como SEIAV (Sistema de Información y Autorización de Viajes), será necesario para estancias cortas de hasta 90 días y será obligatorio para ciudadanos de terceros países que actualmente están exentos de visado para entrar al Espacio Schengen.

Para obtenerlo, los viajeros deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico y acceso a una tarjeta de débito o crédito. Una vez aprobada, la autorización ETIAS tiene una validez de tres años o hasta la expiración del pasaporte del solicitante, lo que ocurra primero.

El sistema ETIAS también incluye sus propias normas de evaluación y una lista de alertas diseñadas para identificar posibles amenazas entre los viajeros. Es probable que las aerolíneas y otros operadores de transporte verifiquen la posesión del permiso antes de permitir el embarque, ya que la falta del mismo podría resultar en la denegación de entrada a la región.

Además de los estados Schengen, hay otros países fuera de la UE y del espacio Schengen que requerirán la nueva visa ETIAS a partir del primer semestre de 2025: Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Georgia, Granada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Japón, Kiribati, Kosovo, Macao, Macedonia del Norte, Malasia, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Nueva Zelanda, Nicaragua, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapur, Taiwán, Timor Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Vanuatu y Venezuela.