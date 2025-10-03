Ya hay fecha para el estreno de ‘Las hijas de la criada’, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega

Las adaptaciones de novelas de época están de moda y en los últimos años han triunfado series como El tiempo entre costuras, La templanza, La cocinera de Castamar o La sonata del silencio, entre otras. Ahora le ha tocado el turno a la novela Las hijas de la criada de la periodista y escritora Sonsoles Ónega con la que obtuvo el Premio Planeta en 2023. Esta nueva serie se presentó a principios de septiembre en el FesTVal de Vitoria y Atresmedia por fin ha anunciado que Las hijas de la criada llegará el próximo 30 de noviembre y que será en exclusiva en Atresplayer. Además, la serie se verá posteriormente en el prime time de Antena 3. Una original serie de época ambientada en Galicia y Cuba en la que un complejo triángulo amoroso termina en un sorprendente enredo. Las hijas de la criada es una de esas ficciones perfectas para los que disfrutan con una serie de época que cuenta con una buena ambientación y un reparto a la altura.

La serie Las hijas de la criada constará de 8 episodios de 50 minutos aproximadamente y narra la historia de doña Inés y Renata, dos mujeres que dan a luz a dos niñas el mismo día en un remoto pazo gallego llamado Espíritu Santo y que tendrán que sobrevivir en el complejo entorno de la saga familiar Valdés en el que no faltan los secretos, las venganzas y las luchas de poder. Esta nueva serie se ha rodado entre Galicia, Madrid y Canarias y ha contado con Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y Alain Hernández, entre otros.

¿Qué va a ocurrir en la serie La hija de la criada?

Esta nueva serie cuenta la historia de dos mujeres muy diferentes que dan a luz el mismo día de 1900 en un pazo apartado de Galicia. Según la sinopsis oficial: «Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés».

Tras el nacimiento de las dos niñas don Gustavo decide trasladarse a Cuba con su mujer doña Inés y su hija Catalina. Lo que la familia no sabe es que Clara es también su hija y que todo esto tendrá como consecuencia una historia de amor, secretos y venganza que sacudirá la vida de la familia Valdés. Doña Inés tendrá que sobrevivir «al desamor, al dolor del abandono y a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas», como se añade en la sinopsis.

¿Logrará doña Inés enterarse porque se ha tenido que marchar deprisa y corriendo a Cuba con su hija y su marido? ¿Se llegarán a conocer en algún momento las dos hermanas y volverán a reunirse todos algún día en Galicia? Todos estos interrogantes y muchos más tendrán una respuesta o no en cuanto se estrene la serie Las hijas de la criada el próximo 30 de noviembre. Esta nueva serie es una de las grandes apuestas de Atresplayer para terminar el 2025.

El reparto de esta esperada serie de amor y desamor

Las protagonistas de esta serie son las actrices Verónica Sánchez (La Favorita 1922) que da vida a doña Inés y Carlota Baró (La Moderna) a Renata. El papel de Gustavo, el marido de Inés y amante de Renata lo interpreta el actor Alain Hernández (La Caza). También tienen un papel de peso Judith Fernández que interpreta el papel de Clara, (Acacias 38) y Martina Cariddi que interpreta el papel de Catalina (Élite).

En el reparto también están los actores Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén), Alicia Armenteros, Álex Gadea (La viuda negra), Alba Loureiro, Álex Villazán (Todas las veces que nos enamoramos), Roque Ruiz (Muertos S.L.), Fran Nortes, Alejandro Vergara (La Promesa), Xoel Fernández, Fede Pérez, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Rios, Carlos Villarino, Carmila Bossa y Alba Loureiro, entre otros.

Por ahora lo único que podemos ver de esta serie son algunas imágenes y el tráiler. La serie Las hijas de la criada es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de época y con las adaptaciones de novelas sobre conflictos familiares que se van complicando con el tiempo como esta de la periodista Sonsoles Ónega. Como todas las ficciones que adaptan una novela esta serie contará seguro como espectadores con los lectores de este libro, del que se han vendido más de medio millón de ejemplares desde su publicación en 2023, sobre todo con los que les gustó Las hijas de la criada.