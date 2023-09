A Willem Dafoe le «rompió el corazón» no poder promocionar ‘Pobres criaturas’ en el Festival de Venecia

El Festival de Cine de Venecia ha sido menos glamuroso que de costumbre, debido principalmente a la huelga actual que existe entre los dos sindicatos de intérpretes, el SAG-AFTRA y la Alianza de Productores norteamericanos. El conflicto no sólo ha llevado a paralizar los rodajes, sino que también impide a los profesionales en señal de protesta el acudir a cualquier promoción fílmica y claro, esto incluye el certamen italiano. Una edición en la que se han concentrado algunos de los títulos más esperados del año y en el que Pobres criaturas se ha terminado alzando con el León de Oro. Es por eso que no nos extraña que a uno de sus actores, Willem Dafoe, le ha resultado muy duro no poder estar en la ciudad de los canales.

Como la gran mayoría de Hollywood, Dafoe se ha perdido varias promociones por la huelga, menos en el caso de Gonzo Girl, que recibió la exención de los sindicatos al tratarse de un filme independiente. Pero es con el Festival de Venecia y con la película dirigida por Yorgos Lanthimos, donde el cuatro veces nominado más ha lamentado su ausencia.

“Estar en Venecia con tres películas y no poder ir me rompió el corazón. Pero luego pensé ‘¿es sólo porque quieres pasar un buen rato?’ Vivo en Italia y es emocionante ver amigos, es emocionante disfrazarse. ‘¿La película funciona o no en tiempo real? Eso es divertido”, le contaba Dafoe a Vanity Fair. Más tarde, el actor mencionó la importancia del reparto, sobre todo en las promociones, sobre todo en los filmes que no tienen el respaldo de una gran major:

“Es importante que el talento se involucre, particularmente las películas independientes. Por eso estoy tan agradecido de saber que llegamos a un acuerdo provisional (para Gonzo Girl). Y la palabra al respecto, por supuesto, es: si una pequeña empresa independiente puede hacerlo, ¿por qué no puede hacerlo un gran estudio? Pero me siento mal por no haber podido ir a Venecia”.

‘Pobres criaturas’: Sinopsis, reparto y fecha de estreno

En Pobres criaturas, Willem Dafoe interpreta al científico Dr. Godwin Baxter. Un hombre deforme que revive a una joven que llama Bella Baxter (Emma Stone). Pero esta, ansiosa por aprender parte hacia un viaje donde descubrir las maravillas del mundo, pero también los inconvenientes de una sociedad llena de prejuicios.

Aparte de Dafoe y Stone, el reparto principal se completa con Mark Ruffalo, Rami Youssef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael y Margaret Qualley, entre otros. Pobres criaturas llegará a los cines españoles el próximo 26 de enero de 2024.