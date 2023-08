Will Smith cuenta cómo Steven Spielberg le convenció para protagonizar ‘Men in Black’

A lo largo de la historia de Hollywood, existen personajes que son inseparables de sus actores para los cinéfilos, como por ejemplo Viggo Mortensen y Aragorn o Hugh Jackman y Lobezno. Sin embargo, algunas de estas interpretaciones que damos por sentado, estuvieron a punto de no sucederse con otra persona ocupando dicho rol. El caso que traemos hoy es el de Will Smith, quien allá por 1997 no estaba muy convencido de protagonizar Men in Black, puesto que el año anterior ya había actuado en Independence Day, otra gran superproducción con la temática extraterrestre de fondo. Por suerte para nuestra nostalgia y cultura pop, el director Steven Spielberg le convenció para aceptar el icónico papel.

En una entrevista reciente, el ganador del Oscar habló con Kevin Hart sobre su carrera, apuntando a que Spielberg en cierta medida, fue el responsable de que Smith terminase coprotagonizando el divertido filme junto a Tommy Lee Jones.

“En cierto modo entendí Men in Black un poco, pero no quería hacerla. Era el año siguiente después de Independence Day. Así que no quería hacer dos película de extraterrestres seguidas”, señalaba en la entrevista publicada en Insider. Entonces, según cuenta el propio Smith, Steven Spielberg entró en la ecuación con su productora Amblin Pictures, enviándole un helicóptero para hablar con él cara a cara. “Estuve en Nueva York. Aterrizó en su casa. Fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada”, bromeaba el protagonista de King Richard.

Después, Smith contó como el Rey Midas de Hollywood fue muy directo con él: “él dijo ‘Dime por qué no quieres hacer mi película’. Y él era productor. Y puso los puntos suspensivos al final, era el punto, puno, punto. Si hubiera continuado, habría dicho ‘bufón, sabes que hice Tiburón ¿verdad? Sabes que hice E.T.’”. Will Smith finalmente asumió su papel en Men in Black y apareció en dos secuelas posteriores lanzadas en 2002 y 2012, respectivamente. En 2019 hubo un intento de reinicio titulado Men in Black: Internacional protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, pero no consiguió convencer ni con su la recaudación, ni con el recibimiento de la crítica.

Partiendo de un cómic de Marvel, la IP de Men in Black pertenece a Columbia Pictures y Amblin, la productora de Spielberg. Quién sabe si en el futuro no intentarán un nuevo reinicio contando una vez más con Will Smith.