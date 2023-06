Muere este conocido actor de las sagas ‘Piratas del Caribe’ y ‘Men in Black’

Luto en el mundo del cine tras la muerte de Sergio Calderón, uno de los actores recordados por los espectadores por sus apariciones en sagas tan concidas como Piratas del Caribe: En el fin del mundo y Men in Black. La noticia ha sido comunciada por el medio Deadline.

Además de estas conocidas producciones, también participó en producciones como Las Ruinas, Better Things o la reciente The Resort. En la saga de piratas dio vida al capitán Eduardo Villanueva, un peligroso pirata que surcaba los mares en busca de tesoros.

What do you think about my Halloween custom and make up idea? #PiratesoftheCaribbean #HappyHalloween pic.twitter.com/KGo1f9wyMz

Según el citado medio, el actor de Piratas del Caribe ha fallecido a los 77 años y, aunque no se conocen las causas oficiales, se sabe que hace unos días había sido hospitalizado por culpa de una neumonía, lo que hace pensar que no haya podido superarla.

Según se representante, falleció rodeado de su mujer, Karen Dakin, y sus hijos Patrick Calderón-Dakin y Johanna Calderón-Dakin. Además, el actor deja a varios nietos.

25yrs one of the greatest movies I worked in was released: MIB. Thanks to Barry Sonnenfeld 4 this wonderful opportunity & to Rick Baker 4 his work on Mikey’s Head! It’s thanks to his extraordinary talent that MIB beat Boogie Nights at the MTV Movie Awards for Best HeadonAStick pic.twitter.com/xqq6TnzCUI

— Sergio Calderon (@mrsergecalderon) July 2, 2022