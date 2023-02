Will Smith, además de ser uno de los actores más famosos del mundo, es una persona que se ha querido superar en todo momento, por lo que su filosofía de vida aboga por completo por la motivación. Su afán de superación y triunfo le llevó, con el paso de los años, a convertirse en uno de los actores mejor pagados y más queridos de Hollywood gracias a papeles de acción o cómicos en películas como ‘Men in Black’ o ‘Independence Day’. A continuación hemos seleccionado las mejores frases de Will Smith.

Frases geniales de Will Smith