La van a quitar ya: la película de Netflix basada en una historia real que te va a enganchar si te gustó ‘La reina Carlota’

Siempre dicen que las cosas de palacio van despacio, pero en el campo de las series y las películas pasa más bien, todo lo contrario. Con un gran hueco en el mercado del streaming, las ficciones de época se han ganado a pulso rápidamente, un espacio de audiencia concentrando sobre todo en Netflix, gracias a Los Bridgerton (2020) y a series derivadas como La reina Carlota (2023). Sin embargo, incluso este género no tiene su continuidad asegurada dentro del catálogo de la «gran N roja» y por ello, nuestra recomendación de hoy pasa por ser un filme que en menos de un mes se despedirá de los suscriptores de la marca californiana. Y lo peor, es que dicha historia centrada en la Corona británica no está disponible en ninguna otra opción dentro del circuito de video bajo demanda.

Nos referimos a María, reina de Escocia (2018). Un relato basado en la biografía de John Guy que luce como un título indispensable para aquellos espectadores de Netflix que en algún momento han podido disfrutar de La reina Carlota o de otras propuestas palaciegas de la talla de Las hermanas Bolena (2008) o la española, La corona partida (2016). Pues si en la precuela de Los Bridgerton asistíamos al matrimonio de la protagonista con el rey Jorge, atravesando una compleja relación sentimental derivada del carácter portentoso de su protagonista, en la radiografía histórica de Guy, la presencia y relación entre María Estuardo de Escocia y de su prima Isabel I es igual de fuerte y carismática. Por supuesto, el nivel de detalle en esta producción de Focus Features es mayúsculo hasta el punto de que su vestuario y maquillaje y peluquería, entraron en las consideraciones de la alfombra roja de 2019.

Dirigida por Josie Rourke, María, reina de Escocia parte en realidad es un remake homónimo de la cinta que en 1971 dirigió Charles Jarrot, contando por aquel entonces con Vanessa Redgrave (Misión Imposible) y Glenda Jackson (Mujeres enamoradas), como protagonistas. Unos perfiles que aquí se han actualizado con dos de las intérpretes más reconocidas de la actualidad; Saoirse Ronan y Margot Robbie. Pero, ¿cuál es el punto de partida de este filme histórico?

Netflix: más allá de ‘Reina Carlota’

Sí, hoy hablar de Netflix y de drama de época nos lleva inequívocamente a mencionar la presencia popular casi hegemónica de ficciones como Los Bridgerton o Reina Carlota dentro de la plataforma. Actualmente, la historia creada por Chris Van Dusen es la quinta serie más vista en la historia de la plataforma, acumulando unos 113 millones de visualizaciones. Pero más allá de la modernización manistream de la herencia de Jane Austen, esta tipología maneja otros registros más profundamente dramáticos que resultan muy atractivos para todos aquellos que disfruten de las figuras monárquicas y de la belleza de los palacios y de los personajes atormentados.

Con dos horas de duración, el largometraje se basa en la biografía de Guy, titulada Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart. Ronan da vida a María, la Reina protagonista del relato, mientras que la australiana Robbie, se pone en la piel de la Reina Isabel I. Bajo el contexto histórico de tensiones religiosas y desacuerdos políticos entre Inglaterra y Escocia, la cinta tiene a María como figura central dentro de la disputa por el trono, abordando en cierta medida la figura de una monarca que desafió muchas convencionalidades de su época, luchado por su derecho a reinar.

La sinopsis oficial de María, reina de Escocia es la siguiente: «Explora la turbulenta vida de la carismática María Estuardo, reina de Francia a los dieciséis años y viuda a los dieciocho, que rehúsa volver a casarse a pesar de las numerosas presiones de su entorno. María prefiere regresar a Escocia para ocupar el trono que le pertenece».

¿Quién está en ‘María, reina de Escocia’?

Las dos nominadas al premio de la Academia no son las únicas caras conocidas que aparecen en esta representación perfecta para los amantes del cine histórico y de los ‘feuds’ (las representaciones de grandes enemistades). En el elenco encontramos a Joe Alwyn (The Brutalist) como Robert Dudley, Jack Lowden (Dunkerque) en la piel de Lord Darnley, David Tennant (Broadchurch) asume el papel de John Knox, Guy Pearce (Memento) es William Cecil y Gemma Chan (Eternals) aparece como Elizabeth Hardwick.

Desgraciadamente, este retrato convulso de dos reinas y su contexto sociopolítico sólo estará disponible en Netflix hasta el próximo 15 de mayo.