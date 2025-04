Mejor que ‘Los Bridgerton’: la película de Netflix que vas a querer ver una y otra vez

Las ficciones de época se han puesto de moda desde el éxito de la serie Los Bridgerton y los aficionados a este género siempre están buscando otras películas y series. Una de las películas que seguro os va a encantar si os gustan las de época es Las hermanas Bolena (The Other Boleyn Girl) que se puede ver en Netflix. Esta cinta es una adaptación de la novela homónima de Philippa Gregory realizada por Peter Morgan, nominado al Oscar por el guion de The Queen. Las hermanas Bolena cuenta la historia del enfrentamiento entre Ana Bolena y su hermana María, la cual fue amante del rey Enrique VIII de Inglaterra antes de que se casase con la primera.

Dos mujeres fuertes y de carácter cuyo papel es interpretado por las actrices Natalie Portman y Scarlett Johansson que logran desde el primer momento meterse en los papeles de las dos ambiciosas hermanas. Una película perfecta para los amantes de las ficciones de época y los que están buscando algo diferente en este estereotipado género.

La película Las hermanas Bolena ha sido dirigida por Justin Chadwick que se centra en el triángulo amoroso entre las dos hermanas y el rey Enrique VIII. La cinta sorprende por el guion, ya que entretiene desde el primer momento, por su ritmo que mantiene al espectador en tensión y por la interpretación de las dos protagonistas Natalie Portman y Scarlett Johansson que logran transmitir el enfrentamiento de las dos hermanas por el amor del rey. Una película que fue rodada en lugares como la casa y el parque Great Chalfield Manor, la abadía de Lacock en Lacock, la Knole House de Kent o el palacio de Penshurst Place cuyos jardines, claustros y salones representan el Palacio de Whitehall.

También destaca en esta película la bella fotografía y el magnífico vestuario de la época creado por Sandy Powell, ganadora de un Oscar por su trabajo en Shakespeare enamorado, para el que se basó se basó en los lienzos de Hans Holbein cuyas obras retrataron a la corte de Enrique VIII con gran detalle.

¿De qué trata la película Las hermanas Bolena?

Esta cinta cuenta la historia del enfrentamiento entre las hermanas Ana y María Bolena por el amor del rey Enrique VIII. Su padre Sir Thomas Bolena decide utilizar a sus hijas para posicionar socialmente a la familia. Junto a su tío el duque de Norfolk organizan un encuentro del rey con dos hermanas para que el rey las conozca. Hay que tener en cuenta de que el rey en ese momento tenía problemas con su mujer Catalina de Aragón, ya que era incapaz de darle un heredero varón. Aunque su padre piensa que la calculadora Ana es la mejor para seducir al rey, este se sentirá más atraído por la dulzura de María, la cual en ese momento estaba casada.

Poco después el rey resulta herido en un accidente de caza indirectamente causado por Ana y decide que sea la dulce María la encargada de curarle. Las dos hermanas se encuentran en una guerra que termina con la elección de María por el rey y Ana despechada se casará en secreto con el noble Inglés Enrique Percy, heredero de un ducado. La boda no cuenta con el consentimiento del rey Henry ya que Percy estaba comprometido con Maria Talbott y, además, el monarca debe aprobar los matrimonios de los aristócratas.

Ana cae en desgracia y es enviada a Francia donde contará con una segunda oportunidad para seducir al rey. María es en ese momento la amante del rey, pero se queda embarazada y ante el riesgo de que pierda al babé, el médico la prescribe reposo absoluto. Ese momento de debilidad de María, lo aprovecha Ana ya que el duque de Norfolk le propone que regrese de Francia y distraiga al rey durante el confinamiento de su hermana y evite que se interese por otras mujeres…

El reparto de esta película de época

Las protagonistas de esta cinta son las actrices Natalie Portman que da vida a Ana Bolena y Scarlett Johansson a su dulce hermana María. Además, el actor Eric Bana da vida al duro rey Enrique VIII de Inglaterra, el actor David Morrissey a Thomas Howard, duque de Norfolk y Andrew Garfield como Francis Weston.

También en el reparto de esta película de época están los actores Jim Sturgess como Jorge Bolena, Mark Rylance como Tomás Bolena, Kristin Scott Thomas como Elizabeth Howard, Eddie Redmayne como William Stafford, Benedict Cumberbatch como Sir William Carey, Ana Torrent como Catalina de Aragón, Timothy Spall como Thomas Cranmer, Juno Temple como Jane Parker y Oliver Coleman como Henry Percy, entre otros.

La película Las hermanas Bolena es una de las mejores ficciones de época que se pueden ver ahora mismo en las plataformas de streaming. Una cinta interesante, con un buen guion y vestuario y que sorprende por la tensión que logra mantener desde el primer momento.