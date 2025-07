Es uno de los mejores musicales de la década y ya está en el streaming: tuvo 10 nominaciones en los Oscar

Ha tardado más de la cuenta, pero por fin uno de los mejores musicales de la historia reciente del cine llega a las plataformas. Sí, nos referimos a Wicked, la adaptación del reconocido musical de Broadway que en 2024 conquistó a los espectadores y a una crítica que puso en valor el gigantesco diseño de producción de Universal Pictures. Su desempeño fue más allá de lo académico con 10 nominaciones en los Oscar, pues el verdadero reto residía en lograr atraer la atención de un público actual un tanto despegado de la exhibición cinematográfica, contando con el gran hándicap de partir de un presupuesto de 140 millones de dólares.

A pesar de haberse estrenado a finales del mes de noviembre del pasado año, Wicked lleva casi cuatro meses en el mercado doméstico estando disponible para ver bajo compra o alquiler. Podríamos pensar que se trata de un tiempo excesivo en el sector del vídeo bajo demanda, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una época donde en apenas dos meses, los largometrajes pasan del patio de butacas a los grandes catálogos del servicio de transmisión. Pero resulta que en dicho terreno, la primera parte de la dilogía dirigida por Jon M. Chu también ha sido un éxito económico, recaudando 70 millones de dólares en alquileres y compras en su primera semana en Estados Unidos. Unos datos increíbles, cuyo impacto supone una especie de guinda al pastel de su recaudación global en el box office: 756 millones de dólares que la auparon como la cinta del género con mayor taquilla en la vida comercial del séptimo arte. De hecho, logró sobrepasar a Dune: Parte dos y quedar quinta en la lista de filmes más acaudalados por la cartelera general, sólo por detrás de Del revés 2, Deadpool y Lobezno, Moana 2 y Gru 4: Mi villano favorito.

Ahora desde hoy día 6 de julio, Wicked estará disponible gratis para los suscriptores de Skyshowtime, la plataforma que suele tener en exclusiva la mayoría de los contenidos producidos por Universal Studios.

¿De qué trata Wicked?

La sinopsis oficial de Wicked es la siguiente: «Ambientada en el mágico mundo de Oz, antes de la llegada de Dorothy Gale por las baldosas amarillas de su granja en Kansas, conocemos a la incomprendida Elphaba. Una joven que sufre el rechazo de la sociedad desde su nacimiento por culpa de su tono de piel verde. Sin embargo, posee un increíble talento natural para la magia. En la otra cada de la moneda está Glinda, una mujer acostumbrada a tenerlo todo y a ser la más popular de su círculo, aunque todavía no ha descubierto su verdadero talento. Ambas se conocerán en la Universidad de Shiz, entablando una inesperada e intensa amistad».

La consideración de ser uno de los mejores musicales del cine podría cobrar una mayor relevancia a finales de este 2025, cuando Chu y su equipo estrenen Wicked: Parte II (titulada originalmente Wicked: For Good). Pues la primera parte concluye con los acontecimientos del primer acto del famoso musical. El elenco tiene el protagonismo de Cynthia Erivo (El visitante) y la cantante Ariana Grande (No mires arriba). No obstante, el casting concentró a un buen número de rostros reconocidos en la industria. Desde Jeff Goldblum (Jurassic Park), Ethan Slater (Perdido en la montaña), Jonathan Bailey (Los Bridgerton) y Marissa Bode, hasta la ganadora del premio de la Academia, Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes).

De los mejores musicales del cine

Como ya mencionamos, Wicked partió con 10 consideraciones a las estatuillas doradas e incluso llegó a sonar como favorita tras las múltiples polémicas de Emilia Pérez. La lista de candidaturas fue esta: Mejor película, actriz principal (Cynthia Erivo), actriz de reparto (Ariana Grande), montaje, banda sonora, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y efectos visuales. De los cuales, terminó alzándose con los galardones de diseño de producción y vestuario.

La crítica fue bastante unánime con una propuesta fantástica y musical que cuidaba con mimo cada detalle, generando un desarrollo de personajes emocionante en el que cada canción respondía a las emociones de sus protagonistas, conmoviéndonos y haciendo avanzar una trama que contiene varias lecturas políticas en su desarrollo narrativo. Así y con un 88% de reseñas positivas, su llegada al streaming supone una oportunidad única para ponernos al día con su historia, tanto para aquellos que la vieron en salas hace casi nueve meses, como para esos que todavía no han disfrutado de este recital musical repleto de energía y épica.

Wicked: For Good llegará a los cines el próximo 21 de noviembre.