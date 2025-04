Universal da luz verde a la versión live action de ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’

Todavía no se ha estrenado la primera parte, pero en Universal Pictures ya han dado luz verde a la producción del título de acción real, Cómo entrenar a tu dragón 2. Una secuela previsible teniendo en cuenta el tirón que tuvieron las películas originales aunque arriesgada, pues ni siquiera desde la major saben los números de taquilla que hará la adaptación cuando esta se proyecte en las salas el próximo mes de junio. Sin embargo, en el estudio están tan contentos con el trabajo de Dean DeBlois que la continuación ya podría si quisiese/pudiese, comenzar sus labores de preproducción.

La noticia nace después de la conferencia de la compañía en la CinemaCon, donde los asistentes han podido echar un nuevo vistazo al live action en el que por primera vez, veremos a Hipo y a compañía interpretados por actores reales y por supuesto, en el apartado fantástico, tendremos una buena dosis de CGI (imágenes generadas por ordenador). En el caso del reparto, Mason Thames (Black Phone) dará vida al protagonista, mientras que Gerard Butler (300) volverá a interpretar a su padre en la ficción, el jefe vikingo Estoico. Papel que por otra parte, ya desempeñó en la cinta original limitándose eso sí, al apartado del doblaje. El casting principal se completa con Nico Parker (The Last of Us), Nick Frost (Zombies Party), Julian Denninson (Deadpool 2), Gabriel Howell (Nigthsleeper), Bronwyn James (Wicked) y Ruth Codd (El club de la medianoche). La confirmación de una segunda parte tiene todo el sentido del mundo, pues salvo descalabro económico en el box office, ni Universal Pictures ni DreamWorks van a abandonar el seguimiento en «carne y hueso» de la historia que adapta las novelas de Cressida Cowell.

‘Cómo entrenar a tu dragón 2’: estreno

Según se ha podido saber por el evento celebrado en Las Vegas, Universal ha fijado el estreno de Cómo entrenar a tu dragón 2 en 2027, concretamente el 11 de junio. Es decir, la secuela fantástica se enfrentará en la taquilla tan sólo una semana después a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la tercera parte de la producción animada de Sony Pictures que protagoniza Miles Morales. Como era de esperar, Dean DeBlois volverá a sentarse en la silla de director. El australiano fue el responsable de los tres largometrajes originales y ahora, volverá a impregnar su visión a una segunda parte que responderá directamente a la narración de la película animada de 2014. Aventura en la que Hipo y el dragón Desdentao encuentran una cueva con cientos de dragones salvajes, mientras un misterioso Jinete de Dragón amenaza la paz de su aldea.

Cómo entrenar a tu dragón superó incluso lo recaudado por la primera propuesta, cosechando 621 millones de dólares en todo el mundo. Sin una confirmación oficial, se espera del mismo modo que la tercera parte también se lleve al terreno del live action, sobre todo teniendo en cuenta la fiebre nostálgica de un público millennial ávido de recuperar las historias con las que disfrutó en su adolescencia.

La sinopsis oficial de Cómo entrenar a tu dragón es la siguiente: «Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, y basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de hipo se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus compañeros vikingos, a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente».

La adaptación en acción real de Cómo entrenar a tu dragón llegará a los cines el 13 de junio, abriendo una cartelera estival que con los reboots de Superman, Los Cuatro fantásticos: Primeros pasos y Jurassic World: El renacer podría ser de las mejores en la última década.

Un año de acción real

A pesar del fracaso estrepitoso de Blancanieves, la tendencia de los live action sigue siendo una consigna importante para un Hollywood que necesita seguir explotando sus licencias comerciales. El 23 de mayo tendremos el estreno del live action de Lilo y Stitch y en 2026, Disney proyectará tanto la secuela de Cruella como la cinta de acción real de Vaiana.

Las tres entregas animadas de la saga Cómo entrenar a tu dragón, le han supuesto a DreamWorks y Universal una recaudación global acumulada de más de 1.600 millones de dólares.