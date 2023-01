Universal Pictures cancela el biopic de Madonna

Era uno de los biopics musicales más esperados del próximo año, pero desgraciadamente y al menos por el momento, no veremos la película biográfica de Madonna en la gran pantalla. Y es que según Variety, la cinta en la que Julia Garner iba a dar vida a la Reina del Pop ya no está en desarrollo dentro de Universal Pictures. Lejos de tratarse de un aparente enfrentamiento creativo, la cantante ha preferido centrarse en su música y dedicarle toda la atención a su próximo tour mundial. Este no significa necesariamente el final del proyecto, puesto que la cantante de “La isla bonita” sigue empeñada en que en un futuro, llevará su vida a la gran pantalla.

Madonna anunció recientemente que se embarcaría en una nueva gira que la llevará por 40 ciudades de todo el planeta, agotando las entradas en cuestión de minutos en lugares como Nueva York, Londres y París. La razón principal de que esto sea un impedimento es que la propia artista norteamericana iba a dirigir ella misma su propio biopic. Al menos, de este modo podrá reflexionar lo suficiente algunas de las inseguridades sobre una producción que no puede ser más personal y en la que lamentaba tener que ajustarse a los tiempos de un largometraje para contar todas las vivencias que cree necesarias:

“He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria. También fue un ataque preventivo porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí. En su mayoría hombres misóginos. Así que puse mi pie en la puerta y dije ‘Nadie va a contar mi historia excepto yo”, le contó Madonna en su momento al medio.

La fiebre de los biopics musicales ha traído muchas alegrías a las productoras, desde Bohemian Rapshody hasta la reciente Elvis, nominada a los premios Oscar 2023. Uno de los puntos más interesantes del proyecto era que la diva de los 80 iba a escribir su vida de la mano de la guionista ganadora del Oscar, Diablo Cody. La escritora está detrás de cintas como Juno, Jennifer’s Body, Young Adult, Tully. El largometraje biográfico iba a suponer la tercer apuesta de Madonna en la dirección después de Filth and Wilson y Wallis y Eduardo: El romance del siglo, dos películas vilipendiadas por la crítica especializada.

Por el momento los fans de la cantante tendrán que conformarse con verla en los escenarios, si pueden claro permitirse el elevado precio de sus entradas.