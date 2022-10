Madonna celebró el pasado fin de semana el 30 aniversario de Sex, el libro que la artista publicó en 1992 con fotografías de Steven Meisel bajo la coordinación del director artístico Fabien Baron. Un best-seller del que vendió más de 150.000 ejemplares en su lanzamiento, recaudando un total de 70 millones de dólares

Tras su publicación a principios de los 90, fue calificado de moralmente intolerable por el Vaticano, mientras que The New York Times calificó el libro como un «catálogo cliché de aquello que la clase media supuestamente considera escandaloso».

Acostumbrada a generar controversia desde su salto a la fama, Madonna decidió auto felicitarse a través de su cuenta de Instagram, publicando un texto que generó cierta polémica. Además, también incluyó un vídeo de una entrevista en la que un periodista de la televisión australiana se mostraba escandalizado por las imágenes subidas de tono del libro.

madonna gently setting the record straight for the kids who think she just makes silly tiktoks pic.twitter.com/dzu3lsYf5z — matt (@mattxiv) October 22, 2022

«¿Nunca has leído la Playboy o Penthouse?”, preguntaba la cantante al periodista cuando le dijo que “jamás había visto nada igual”. “Sí, pero contigo era algo diferente. Esa fotografía tuya masturbándote frente al espejo me pareció horrible. Me lo sigue pareciendo», respondió. A lo que Madonna contestó: “Creo que las reacciones de la gente ante situaciones específicas del libro dicen mucho más de esa persona que de mí. Te asustaste con esa foto, ¿pero qué significa eso? ¿Acaso te asusta una mujer que pueda excitarse a sí misma? ¿Te asusta una mujer que no tiene miedo a mirarse los genitales en el espejo?».

En el mismo texto, Madonna menciona a varias celebrities: «Ahora Cardi B puede cantar sobre su WAP, Kim Kardashian puede adornar la portada de cualquier revista con su culo desnudo y Miley Cyrus puede arrasar como una bola de demolición. De nada, perras…..» añadía. Unas palabras que han generado cierta controversia.

Cardi B respondió a Madonna a través de su cuenta de Twitter, expresando que la artista había sido una gran influencia para ella, pero que finalmente había acabado siendo una decepción. Un mensaje que unas horas más tarde decidió eliminar.

Por su parte, Madonna escribió: “Te quiero @iamcardib !! Siempre lo he hecho y siempre lo haré”. Mientras que Cardi B citaba el mensaje de la artista y explicaba que acababan de hablar por teléfono y que habían tenido una charla muy emotiva.