El truco definitivo para tener Netflix gratis sin pagar

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming preferidas de los usuarios. Actualmente la cuota Premium de Netflix está en 17,99 euros al mes después de varias subidas sucesivas y por eso muchos usuarios están buscando un truco alternativo para ver sus series y películas. Además, se acaba de confirmar tendrá un nuevo nivel de suscripciones en el que va a introducir publicidad para que sea un más económico.

Este tipo de suscripción será posible gracias a una alianza con Microsoft, según se ha podido deducir de un tweet de Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft Corporation y más tarde lo confirmó la plataforma de streaming en su blog.

Ver Netflix por menos de forma legal

Otra forma de ver las películas y series de forma más económica y legal es compartiendo la cuenta con tres familiares o amigos. Los responsables de las plataformas de streaming apuestan porque esta opción solo se utilice bajo el mismo techo y siempre hay rumores de que van a terminar con esta opción.

Otra truco gratuito y legal es recurrir a la prueba gratuita de Netflix de 30 días la cual pide que el usuario un registro en el que introducir la tarjeta de crédito. La forma es accediendo a este link , y esperar a que aparezca el contenido gratuito. En cuanto aparezca, lo habitual es que te pida el registro, pero si no lo hace como sucede en algunos momentos, podrás verlo pulsando el botón «ver ahora». Aunque en España ocurre algunas veces es más habitual que ocurra en países de Latinoamérica.

También puedes probar registrándote en esta sección de periodo de prueba gratuita de 30 días. Disfrutarás un mes de los contenidos de la plataforma de streaming. A veces en algunos países puedes cancelas antes de que comience la prueba gratuita y podrás acceder a otro mes gratuito si no has quedado satisfecho con el servicio. Esto se puede hacer como 90 días y no está disponible en todos los países.

Netflix desde Movistar Plus+

Por último, otra opción es acceder los contenidos de Netflix desde Movistar Plus+ que ha integrado la plataforma de streaming, dentro de sus planes de Fusión, al igual que Disney+, LaLigaSports TV y ATRESplayer Premium. Según Movistar Plus+ contratar Fusión con Netflix resulta más económico y la línea principal de teléfono pasa a tener 1 GB extra automáticamente.

Para los que tienen ya cuenta de Netflix, se puede migrar al Fusión con Netflix y aprovechar todas las ventajas. También se puede acceder directamente desde el Descodificador UHD de Movistar+ con el usuario y contraseña de Netflix.