Tráiler de ‘Paradise City’: Bruce Willis y John Travolta se enfrenta

El tráiler de Paradise City nos ofrece la que seguramente sea la última oportunidad de ver a dos actores como John Travolta y Bruce Willis juntos. El primero se encuentra en el ocaso de su carrera y el segundo se retiró oficialmente de la industria a principios de año, después de ser diagnosticado de afasia, una enfermedad que progresivamente incapacita o dificulta la capacidad para comunicarse mediante el habla, la escritura e incluso los gestos. Por ello, es inevitable que la nostalgia asole el corazón de los cinéfilos debido al avance proporcionado por Saban Films:

Paradise City cuenta la historia de Ian Swan (Willis), un cazarrecompensas que después de un disparo es dado por muerto, desapareciendo en las aguas de la isla hawaiana de Maui. Es entonces cuando su hijo Ryan y el ex compañero de su padre se unen a un detective local para encontrar a los asesinos. Sin embargo, se ven amenazados por un mafioso (Travolta) que controla la comunidad isleña llamada Padadise City, no sin antes descubrir que Ian está vivo y bastante cabreado con el criminal que iba a ser su víctima.

El filme supone la reunión de Bruce Willis y Travolta casi 30 años después de Pulp Fiction, aunque por supuesto, aquí interactuarán mucho más que en la icónica película de Tarantino. Esta dupla héroe/villano supone un atractivo increíble para todos aquellos cinéfilos que se hayan criado entre la década de los 80 y 90, por lo que conservaciones como la que se ve en el tráiler no hacen otra cosa que despertar cierta “sonrisilla culpable” de un tipo de cine que ya no se hace. Nos referimos al momento en el que el personaje de Travolta le dice al protagonista “me has estado persiguiendo durante diez años”, a lo que Willis le contesta que tiene “un poco de TOC”. Por supuesto, así comienza uno de esos tiroteos épicos que recuerdan a franquicias como Jungla de cristal.

Paradise City está dirigida por Chuck Russell, un veterano director que en los 90 nos dejó títulos como La máscara, Eraser o el spin-off de La Momia, El rey escorpión a principio de los 2.000. El guion corre a cargo del propio Russell y de dos conocidos de la filmografía reciente de Bruce Willis: Corey Large y Edward Drake. Este reencuentro llegará a los cines estadounidenses el próximo 11 de noviembre de 2022. Todavía no tiene fecha de estreno en España.