Tráiler de ‘El país de los sueños’: La nueva película de Netflix con Jason Momoa

Netflix acaba de presentar el primer avance de El país de los sueños, una historia fantástica protagonizada por Jason Momoa en el que la épica brillará desde el Día de Acción de Gracias estadounidense dentro de la plataforma que preside Ted Sarandos.

El país de los sueños está dirigida por Francis Lawrence, director de entre otras cosas, una franquicia tan relevante como fu en su momento Los juegos del hambre. Este nuevo proyecto de la plataforma de streaming por excelencia mezcla aventuras fantásticas y comedia desde una perspectiva de cine familiar. Lawrence y Momoa ya habían coincidido en See, la serie distópica de Apple TV, la cual estrenará su última temporada el próximo 26 de agosto. Con una joven llamada Nema, la película lleva a los espectadores a un mundo de ensueño en el que una criatura mitad hombre, mitad monstruo (Momoa) debe ayudar a buscar a su padre desaparecido antes de que sea demasiado tarde. El adelanto nos muestra a la propia Nema recorriendo el fantástico lugar, ayudada por Flip, el nombre del personaje que interpreta el actor de Juego de Tronos.

El relato se basa en unas tiras animadas del Winsor McCay, creadas a principios del siglo XX y que recibieron el nombre de Little Nemo in El país de los sueños. Por lo visto, Netflix no se a ceñido en exceso al material gráfico y se ha tomado ciertas licencias creativas al respecto. El más llamativo es el cambio de Nemo de un niño pequeño a una niña, aunque independientemente de ello, la esencia y el trasfondo de esta historia de corazón parece seguir siendo la misma. La cinta está escrita por David Guion y Michael Handelman y en el reparto también aparecerán Kyle Chandle, India de Beaufort, Chris O’Dowd, Humberly González y Tonya Cornelisse.

Momoa, tiene vario proyectos entre manos el próximo año. Por un lado continuará su idilio con DC y el personaje de Arthur Curry en Aquaman y el Reino perdido. Por otro, actualmente rueda Fast X la penúltima película de la familia Toretto en la que interpreta al nuevo villano de la franquicia. En el futuro más lejano, está vinculado al proyecto de adaptación del videojuego Minecraft. Lawrence en cambio, regresará a la franquicia que más éxitos le trajo con Balada de pájaros cantores y serpientes, la precuela que narra el pasado del presidente Snow.

El país de los sueños se estrenará en el 18 de noviembre de este 2022.