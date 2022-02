Disney siempre se ha caracterizado por crear personajes realmente carismáticos. Desgraciadamente para los fanáticos, algunos han sido más utilizados que otros, siendo el ejemplo de las ardillas Chip y Chop un caso aparte. Protagonistas de innumerables cortos y especialistas en hacerle la vida imposible al personal, en la década de los 90 tuvieron una serie bastante famosa que llevaba por título Chip y Chop: Los guardianes rescatadores. Ahora Disney + recupera su historia para una continuación, creada con la colaboración del sello cómico The Loney Island.

Chip 'n Dale: #RescueRangers , an Original movie, streaming May 20 on #DisneyPlus . pic.twitter.com/UyAnExzmbD

The Lonely Island está capitaneado por Andy Samberg, cómico que hemos visto en series como la sitcom Brooklyn Nine-Nine. Por lo que parece, la compañía del Ratón no ha tratado de contener la crítica y lo políticamente incorrecto que siempre se muestra la compañía de humor. Destaca lo bien que se ve la mezcla de dibujos, CGI y acción real, en la que podemos ver hasta un cameo del mítico Roger Rabbit.

Pero Chip´n Dale: Rescue Rangers no sólo tienen a Disney en la diana, sino que van a hacer gala de toda una serie de chistes sobre la industria de Hollywood. Para empezar, Chop se ha pixelado, al igual que las viejas estrellas en capa caída que acuden al bisturí para relanzar su carrera. Por otro lado, su adelanto también hace hincapié que no se trata de un reboot ya que nadie quiere eso, en referencia a los reinicios constantes que crea la industria.

It's not a reboot. It's a comeback.

Chip 'n Dale: #RescueRangers, an all-new, never-done-before, completely 100% Original movie (based on pre-existing IP owned by Disney), streaming May 20 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/tlsCzElKjC

— Disney+ (@disneyplus) February 15, 2022