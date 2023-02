Tráiler de ‘Boston Strangler’: Keira Knightley quiere atrapar a un asesino de mujeres

Hulu ha publicado hace algunas horas el primer tráiler de Boston Strangler, un thriller en el que Keira Knightley intentará investigar los terribles actos de un asesino en serie que actuó en Boston entre 1962 y 1964. Esta cinta basada en hechos reales estará además coprotagonizada por Carrie Coon y en ella, tanto la actriz de The Nest como Knightley interpretarán a las dos reporteras que comenzaron a hilvanar una serie de asesinatos de mujeres que en principio, el departamento de policía clasificó como casos aislados.

La dos veces nominada al Oscar, Knightley y la nominada al Emmy, Coon, intentarán reconstruir una serie de muertes ocurridas en Boston en la década de los 60. Todas ellas eran mujeres solteras que comprendían edades en torno a los 19 y los 85 años y fueron asesinadas en la misma zona metropolitana. El trabajo de estas dos reporteras condujo al que sería conocido bajo el sobrenombre de “el estrangulador de Boston”. Según la sinopsis oficial de Hulu, Boston Strangler contará la trama a partir del descubriendo del cuerpo de tres ancianas, mientras que Loretta McLaughlin es la primera en evidenciar a través de un artículo en el Record-American que estos crímenes están conectados. A partir de que el asesino reclama más y más víctimas, el dúo formado por McLaughlin y Jean Cole (Coon) tendrá un importante bloqueo debido al sexismo inherente de la época.

El guionista y el director Matt Ruskin le confesó a IndieWire que la historia verdadera no era demasiado conocida que por eso, encontró una motivación en como el caso había pasado desapercibido a pesar de su relevancia: “Habiendo crecido en Boston, había oído hablar del Estrangulador de Boston toda mi vida. Pero no fue hasta hace unos años, cuando comencé a leer sobre el tema, que me di cuenta que no sabía nada sobre el caso real. Descubrí este misterio de asesinato increíblemente estratificado con todos estos giros y vueltas inesperadas que se trataba tanto de la ciudad y el período como de la identidad de este asesino en serie”.

El reparto de Boston Strangler se completa con Alessandro Nivola, Chris Cooper, Morgan Spector, John Burkee Ivan Martin, entre otros. Está producida por 20th Century Studios y por el sello de Ridley Scott, Scott Free Productions. En marzo de 2023 se estrenará en Estados Unidos de la mano de Hulu. Habrá que esperar qué plataforma se hace con la distribución en nuestro país, aunque todo parece indicar que el filme terminará en el catálogo de Disney +.