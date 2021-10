Los protagonistas y los seguidores de la serie Friends están conmocionados: el actor James Michael Tyler, que interpretó a Gunther, el dueño/camarero de la cafetería Central Perk y eterno enamorado de Rachel, ha fallecido este domingo a los 59 años en su casa de Los Ángeles como consecuencia de un cáncer de próstata. Aunque no era uno de los protagonistas, apareció en más de 185 episodios a lo largo de 10 temporadas y para muchos es el séptimo miembro de Friends. Su original sentido del humor y su presencia constante eran dos de los ingredientes fundamentales de la serie.

El eterno enamorado de Rachel

La cafetería Central Perk es, además de la vivienda de los protagonistas, uno de los escenarios fundamentales de la serie. Allí encontró Rachel (Jennifer Aniston) su primer trabajo gracias a Gunther, que estaba totalmente enamorado de ella. En esta cafetería los protagonistas de la serie se pasaban las horas hablando y bromeando. La actriz Jennifer Aniston le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales: «Friends no hubiera sido lo mismo sin ti». También ha comentado: «Gracias por las risas que trajiste a la serie y a nuestras vidas. Te echaremos de menos». La actriz ha compartido en sus redes sociales una de sus escenas favoritas: cuando Gunther le confesaba a Rachel que la amaba en The One with the Race Car Bed,.

Todos lamentan su pérdida

Todos los protagonistas de Friends han lamentado la muerte de Gunther. La actriz Courteney Cox, la cual daba vida a la inolvidable Mónica, ha comentado en sus redes sociales: «La inmensa gratitud (…) que mostrabas cada dia en el set de rodaje es del mismo tamaño que la que tenemos por haberte conocido. Descansa en paz».

También la actriz Lisa Kudrow que interpretó el papel de Phoebe: «James Michael Tyler, te echaremos de menos. Gracias por haber estado allí para todos nosotros”. Y Matt LeBlanc que daba vida al inolvidable Joey ha explicado también en sus redes sociales: «Tuvimos muchas risas, colega. Te echaremos de menos. DEP, mi amigo”.

El séptimo de Friends

Gunther aparece en 185 de los 236 episodios, desde The One with the Sonogram at the End (el primer capítulo de la segunda temporada) hasta The Last One, Part 1 (el décimo de la temporada 17). Uno de los momentos más conocidos de la serie es cuando le confiesa su amor a Rachel, pero también son míticos otros como cuando le confiesa a Rachel que Ross se ha acostado con Chloe (Angela Featherstone), la chica de la fotocopiadora. Una reacción comprensible por los celos que tenía hacia Ross por su relación con Rachel o cuando Phoebe le besa después de verle estornudar para enfermar de nuevo y seguir cantando con “voz sexy”.

Una pérdida inolvidable para todos los fans de la serie que siempre se acordarán de Gunther. Como dijo Rachel tras su declaración de amor: “Cuando esté en una cafetería, tomando un café o vea a un hombre con el pelo más brillante que el sol, pensaré en ti”.