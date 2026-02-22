Tiene 7 nominaciones a los Goya y ya está online: el drama de Antonio de la Torre que tienes que ver sin falta

Queda menos de una semana para que se celebre la fiesta del cine español. La 40.ª edición de los premios del cine patrio regresará a Barcelona, 26 años después de aquella victoria de Pedro Almodóvar con Todo sobre mi madre. A diferencia de ese momento en la actualidad, gracias al streaming, los espectadores pueden ver la mayoría de películas nominadas en las diferentes plataformas. Por eso, nuestra recomendación de hoy no puede ser otra que una de las cintas más llamativas de estos Goya 2026, cuyo reclamo pasa por el liderazgo interpretativo de Antonio de la Torre y Barbara Lennie: Los tigres ya está disponible en Movistar Plus.

Nominada en siete categorías de los premios Goya, Los tigres llegó a las salas de cine en octubre de 2025. Antes, la nueva propuesta de acción de Alberto Rodríguez se había preestrenado en el Festival de San Sebastián consiguiendo grandes reseñas por parte de la prensa especializada y el Premio del Jurado a la mejor fotografía, gracias al imponente trabajo de Pau Esteve Birba. Sin embargo, todo ese gran ejercicio de promoción no fue suficiente para reclamar la atención de un público que acudió en masa a ver la producción distribuida por The Walt Disney Company.

Los tigres recaudó poco más del millón de euros, alejada de la mayoría de sus principales competidoras y siendo la obra con menos retribución en la taquilla, dentro de la filmografía del director sevillano. Un Rodríguez que, años antes, había arrasado con propuestas como Modelo 77 (2022), El hombre de las mil caras (2016) y La isla mínima (2014).

Goya 2026: Antonio de la Torre es uno de los tigres en Movistar

La sinopsis oficial de Los tigres es la siguiente: «Antonio y Estrella son hermanos. Son buzos, como lo era su padre. A Antonio le llaman ‘el tigre’ y uno de los mejores buzos de la profesión, el tío que quieres a tu lado cuando las cosas se complican. Estrella es quien siempre lo asiste en la barca en la que trabajan y lo protege fuera del agua, pues la vida de Antonio en tierra es un auténtico desastre. Pensando siempre poco en su futuro, su situación económica es delicada y tras un accidente le explican que sus días en el buceo van a terminar pronto. La única esperanza que tiene pasa por el descubrimiento de un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio lo ve claro, pero su hermana no confía demasiado en la operación».

Junto a de la Torre y Lennie aparecen Joaquín Núñez, Silvia Acosta, Skone, César Vicente, Ricardo Rocca y Úrsula Díaz Manzano completando el elenco secundario.

Sus posibilidades en los Goya 2026

A pesar de su vibrante actuación, los Goya no han tenido a bien nominar a Antonio de la Torre, aunque Los Tigres forman parte de todo un coral fílmico de títulos españoles exclusivos de Movistar, destacando el catálogo de la marca de Telefónica sobre las demás plataformas. La gran favorita es Los domingos, pero este acuático largometraje cargado de tensión podría tener posibilidades en algunas secciones técnicas como la fotografía, el montaje o los efectos especiales. El narco thriller de Rodríguez está nominado en las siguientes categorías: