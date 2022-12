The Weeknd anuncia nueva música para ‘Avatar: el sentido del agua’

En menos de dos semanas, Avatar: el sentido del agua llegará a los cines. La esperada secuela ha tardado dos décadas en regresar con una nueva historia y, cómo no, piensa hacerlo por todo lo grande. La primera entrega es la película más taquillera de la historia y esta continuación, tenía que tener una banda sonora original a la altura de un artista también mundialmente reconocido: The Weeknd.

El propio artista lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, señalando que El sentido del agua contará con una nueva canción del cantante canadiense. Tristemente, al igual que del resultado final de la película, The Weeknd tan sólo ha ofrecido un pequeño vistazo de lo que podremos encontrarnos musicalmente en el regreso de Pandora. El tuit marca simplemente “12.16.22”, aludiendo a la fecha de estreno de la cinta y con el logotipo de la misma. Los segundos de melodía revelan una pista coral, llena de tambores de guerra y una A que parece poco a poco. Con este fichaje por parte de Disney, la franquicia revierte uno de los pocos fallos comerciales que tuvo el largometraje original, el no tener temas sencillos de artistas reconocidos para generar todavía más ruido mediático alrededor del estreno. Una decisión extraña en la carrera de James Cameron, ya que venía anteriormente, venía de estrenar Titanic con el reconocido tema My Heart Will Go On, de Celine Dion.

No es la primera vez que el cantante de Blinding Lights participa en la banda sonora de una película. Su sencillo Earned it formó parte de 50 sombras de Grey y además, compuso Devil May Cry para Los juegos del hambre: en llamas. Sin entrar en su ámbito musical, The Weeknd ha participado en el reparto de algunos títulos, como Diamantes en bruto de los hermanos Safdie. Aparte, ha co-creado una nueva serie con el responsable de Euphoria, Sam Levinson, llamada The idol.

As the Na’vi say, “Zola'u nìprrte' soaiane Avatar”… Welcome to the Avatar family. pic.twitter.com/yc9no1sJki — Jon Landau (@jonlandau) December 4, 2022

James Cameron ya aviso sobre lo arriesgado que resultará Avatar: el sentido del agua en la taquilla. Para ser rentable, la ambiciosa secuela tendrá que estar si o si entre las 5 películas más taquilleras de la historia. Se estima que ha tenido un presupuesto que gira en torno a los 250 millones de dólares, sin contar la titánica campaña de marketing que todo producto de esas dimensiones necesita. Llegará a los cines el próximo 16 de diciembre de 2022.