Entre las novedades más esperadas para este 2022 destaca el drama policial The Responder protagonizado por el actor Martin Freeman que se estrena el próximo lunes 31 de enero en Movistar+. El actor da vida a un policía que está en la primera línea en Liverpool, pero que se encuentra totalmente destrozado por diferentes circunstancias personales y profesionales. Una serie que llega después del estreno de dramas policiales este año como Manhunt: The Night Stalker.

The Responder es una serie de 5 episodios que está inspirada en las experiencias reales del ex policía y escritor Tony Schumacher. El protagonista y su nueva compañera novata tendrán que enfrentarse a una semana de turnos nocturnos, cada vez más tensos que les cambiará la vida para siempre.

La serie The Responder ha sido escrita por Tony Schumacher y está dirigida por Tim Mielants (The Terror, Legión, Peaky Blinders) y producida por Rebecca Ferguson (El escándalo de Christine Keeler, Cold Feet, Next of Kin). Laurence Bowen, ganador del premio BAFTA, es el productor ejecutivo de Dancing Ledge Productions, junto con Chris Carey, y Mona Qureshi para BBC One.

Peligrosos turnos nocturnos

El protagonista de The Responder es Chris un agente de policía de emergencias que según explica la sinopsis de Movistar+ “poco convencional, moralmente comprometido, que afronta una serie de turnos nocturnos en las peligrosas calles de Liverpool”. Chris tiene que enfrentarse cada noche a la delincuencia y la violencia de las calles. Además, tiene que luchar “contra sus demonios personales que amenazan con desestabilizar su trabajo, su matrimonio y su salud mental”, según cuenta la sinopsis.

En ese momento vital tan complicado, Chris se ve obligado a trabajar con una nueva compañera novata, Rachel, a la que da vida la actriz Adelayo Adedayo. Los dos juntos descubren que la supervivencia en este implacable mundo nocturno dependerá de que se ayuden o se destruyan mutuamente. Todo se complica cuando o decide proteger a una joven drogadicta que huye de un matón por el robo de un importante alijo de cocaína.

Un buen equipo

Los actores que dan vida a los protagonistas son Martin Freeman, conocido por papeles en ficciones como Fargo, Una confesión o Sherlock, y Adelayo Adedayo, a la que hemos visto en Londres: ciudad criminal o Timewasters. Además esta miniserie cuenta con un reparto de internacional en el que están actores como Ian Hart (Tin Star, The Last Kingdom, The Terror), MyAnna Buring (Muerte en Salisbury, The Witcher, Ripper Street), Kerrie Hayes (Tin Star, Un juego de caballeros, The Mill), Warren Brown (Luther, Liar, Strike Back), David Bradley (Afterlife, Brittania, Broadchurch, The Strain) y Rita Tushingham (Ridley Road). También en el reparto están Josh Finan y Emily Fairn.

The Responder es un prometedora serie de suspense y acción en la que se tratan también cuestiones como la moral, el amor, la pérdida y la lucha contra la adversidad. Una buena opción para los que disfrutan con dramas policiales intensos, con una buena interpretación y con numerosas aristas.