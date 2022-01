Para los que siempre están buscando ficciones sobre crímenes basados en hechos reales, una buena opción puede ser esta brillante serie que estrena Filmin este martes 11 de enero: Manhunt: The Night Stalker. La serie es una nueva entrega de Manhunt, una ficción que se estrenó en 2019 y vuelve a contar con el actor Martin Clunes y el resto del equipo de la primera. En estos nuevos episodios el detective Colin Sutton tendrá que atrapar a un violador que está atemorizando a una comunidad de ancianos al sureste de Londres entre 1992 y 2009.

El conocido actor ganador del BAFTA Martin Clunes vuelve a interpretar el papel del detective Colin Sutton después del éxito de Manhunt, la cual se puede ver también en Filmin. En esta serie la investigación se centraba en el asesinato de la estudiante francesa Amélie Delagrange por el que fue detenido el asesino en serie Levi Bellfield. La serie contó con más de diez millones de espectadores en Reino Unido lo que la convirtió en la más vista de ITV desde Broadchurch (2013).

Un caso real y complejo

En esta nueva serie Manhunt:The Night Stalker Colin Sutton es reclamado para resolver una compleja investigación que lleva 17 años abierta, el caso real del violador en serie Delroy Grant. Este criminal atemorizaba a los ancianos del vecindario de Londres en las décadas de los años 90 y 2000 dejando un reguero de violaciones y crímenes. A esta operación se le llamó Operación Minstead y Sutton se incorporó tarde a la investigación.

Una compleja investigación

Durante estos 17 años la policía no había logrado encontrar al culpable que seguía aterrorizando a los ancianos. Colin Sutton es un policía maduro, serio y con mucha experiencia que no se acobarda ante el reto de tener que ponerse al frente de una investigación tan compleja. Un caso aparentemente sin salida y sin solución que se puede convertir en el final de su carrera si no lo logra resolver.

La inactividad de la policía sorprende a Sutton que se dedica a repasar todas las cintas grabadas con los testimonios de los crímenes anteriores, las pistas guardadas y todos los archivos que encuentra sobre el caso. Lo curioso es que en apenas unas semanas el detective se va acercando al criminal gracias a sus métodos y su admirable intuición policial y al final lo encuentra.

Otra miniserie basada en hechos reales que consta de cuatro episodios de 45 minutos y ha sido dirigida también por Marc Evans (Safe House). Manhunt:The Night Stalker ha contado también con el mismo guionista, el reputado Ed Whitemore (El estrangulador de Rillington Place).

En el reparto de Manhunt:The Night Stalker se encuentran actores como Martin Clunes, Sara Gregory, Jude Akuwudike, Ania Marson, Claudie Blakley, Stephen Wight,o Guy Williams, entre otros. Una buena serie de crímenes y suspense basada en hechos reales, a la altura de la primera entrega, que es una de las apuestas de Filmin para este año 2022.