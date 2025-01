‘The Brutalist’: ¿cuándo podremos ver en cines a la gran ganadora de los Globos de Oro 2025?

Tras años de polémicas y después de estar al borde de la extinción dentro del circuito de premios, la conocida como la antesala de la alfombra roja ha recuperado ya su antiguo esplendor. Para cerciorarnos de ello, tan sólo hace falta echar un vistazo a la repercusión generada por los grandes ganadores de la noche. Así y, quedando parcialmente alejadas las polémicas de corrupción y de falta de diversidad, las estrellas brillaron en la 82ª edición de los galardones que entrega la HFPA (siglas en inglés de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood). Pero a pesar de la repartición de las consideraciones, sólo una de las victoriosas cintas se ha posicionado claramente como la gran ganadora de los Globos de Oro 2025. Nos referimos a The Brutalist, la catalogada como nueva «obra maestra» de nuestro tiempo que tiene todas las papeletas para terminar coronándose en los próximos Oscar.

Presentada por la cómica Nikki Glaser, quien en su monólogo inicial realizó varias bromas sobre la voz de Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan en A Complete Unknown y con ese lado musical de Joker: Folie à deux, como fracaso comercial más grande en las salas de cine del 2024. En el apartado de las series, Jeremy Allen White se llevó su tercer Globo de Oro consecutivo por The Bear. La única alegría para la serie culinaria en una noche donde las ganadoras televisivas fueron Shôgun, Mi reno de peluche y Hacks. Volviendo al terreno fílmico, la gran derrotada fue Anora. La brillante propuesta de Sean Baker partía con cinco nominaciones y se ha ido completamente de vacío. Una auténtica sorpresa teniendo en cuenta que se trata de uno de los largometrajes más aclamados de la pasada temporada cinematográfica y que Mikey Madison partía como una de las principales favoritas en la carrera hacia la estatuilla dorada interpretativa del lado femenino.

La ganadora de los Globos de Oro 2025

Viendo la lista con los premiados, muchos se preguntarán por qué consideramos a The Brutalist como la gran ganadora de los Globos de Oro 2025 si en realidad, Emilia Pérez ha terminado llevándose un reconocimiento más en la ristra de departamentos a competición. La razón es que los méritos logrados por el largometraje dirigido por Brady Corbet son más relevantes que los del narco-musical de Jacques Audiard.

Emilia Pérez se llevó a su vitrina particular los premios de Mejor película (comedia o musical), Mejor actriz de reparto para Zoe Saldana, Mejor canción original y Mejor película de habla no inglesa. Pero The Brutalist, consiguió ser la Mejor película en la categoría de Drama, la Mejor dirección para Corbet y Adrien Brody se alzó con la consideración al Mejor actor principal. Su segundo Oscar más de dos décadas después por El pianista, parece estar muy encaminado.

Los tres premios importantes de The Brutalist apuntan a un favoritismo claro. Aunque ya se sabe que la Academia podría hacer de las suyas, valorando la inclusión y la variada representación de Emilia Pérez por encima de su desempeño formal y narrativo.

¿De qué trata ‘The Brutalist’?

La sinopsis oficial de The Brutalist es la siguiente: «Huyendo de la Europa de posguerra, el visionario arquitecto Lászlo Toth llega a Estados Unidos para comenzar una nueva vida junto a su mujer, Erzsébet. En el conflicto bélico, fueron obligados a separarse a causa del cambio de fronteras y los diferentes regímenes, por lo que aparte de labrarse un futuro, también debe reconstruir la ausencia de un amor deteriorado con el tiempo. Sin nada y en un país desconocido, Lászlo se establece en Pensilvania, donde el acaudalado Harrison Lee Van Buren le pide construir un edificio. Sin embargo, forjar poder y labrarse un legado tiene un precio ineludible».

Aparte de la presencia de un fantástico Brody, The Brutalist maneja un magnífico elenco donde encontramos a Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Tacy Martin, Isaach de Bankole y Alessandro Nivola, entre otros.

¿Cuándo llega a los cines?

Preestrenada en el Festival de cine de Venecia, la gran ganadora de los Globos de Oro 2025 llegó a los cines estadounidenses el pasado 20 de diciembre del 2024. No obstante y tras una breve espera, aterrizará en las salas españolas el próximo 24 de enero.

Con casi cuatro horas de duración, The Brutalist está distribuida por A24 en Norteamérica y Canadá, mientras que en Europa y el resto del mundo, Focus Features ha asumido las labores correspondientes para llevar la épica ambición narrativa de Corbet.