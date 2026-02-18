Telecinco cancela ‘¡Vaya fama!’ pero ya tiene sustituto para los fines de semana

¡Vaya fama!, el programa presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez en Telecinco ha sido cancelado definitivamente de la parrilla de los fines de semana. El espacio dedicado al mundo del corazón y los realities no ha alcanzado los datos de ausencia deseados y hoy, la Mediaset España ha anunciado su sustituto. Se trata de El precio justo que a partir de ahora emitirá nuevas entregas de lunes a domingos a partir de las 13:45h,

Ante el buen rendimiento de audiencia mostrado en su primer fin de semana -el domingo batió su récord al alcanzar el 10% de share-, el concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina se consolida también en la parrilla de sábado y domingo con la emisión de nuevas entregas a las 13:45h, su horario habitual de lunes a viernes.

Así, Mediaset España también ha anunciado que El precio justo tomará así el relevo de ¡Vaya fama! desde este sábado, que concluirán sus emisiones en la cadena.

Recordemos que desde hace semanas, Telecinco emitía repeticiones de El precio justo los fines de semana como teloneros de ¡Vaya fama! pero que el pasado 11 de febrero se anunció que el concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina tendría nuevas entregas y no repeticiones los sábados y los domingos. La estrategia ha funcionado y la cadena principal de Mediaset España ha decidido mantener este programa y quitar para siempre ¡Vaya fama!.

Cinco meses sin éxito

¡Vaya fama! se estrenó en el otoño de 2025 para ocupar las mañanas de los sábados y domingos, reemplazando al veterano Socialité tras su cancelación debido al desgaste de sus datos de audiencia y a que Mediaset había roto relaciones con la productora La fábrica de la tele (Sálvame).

El formato, producido por Cuarzo Producciones, parte del grupo Banijay Iberia, ha estado presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez Desde su estreno, ¡Vaya fama! no ha logrado cumplir las expectativas de audiencia de Telecinco, y sus datos han sido marcadamente discretos si se comparan con los de sus competidores directos.

En su estreno, el programa registró aproximadamente un 7,2 % de cuota de pantalla y alrededor de 381.000 espectadores en el primer fin de semana de emisión, cifras que Telecinco consideró insuficientes para un formato de ese tipo.

A lo largo de varias semanas, ¡Vaya fama! ha rondado audiencias entre 5,5 % y 7,8 %, cifras que siguen siendo consideradas bajas para Telecinco en esa franja horaria.

Debido a este contexto, la cadena ha introducido cambios en parrilla, como recortes en la duración del programa o la incorporación de otros contenidos como Casados a primera vista antes de su emisión, con la intención de reforzar el bloque de fin de semana. Nada de esto ha funcionado.