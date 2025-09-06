Mediaset España ha dado comienzo a su nueva temporada televisiva. El grupo de comunicación ha presentado algunas de las apuestas que formarán parte de su programación durante las próximas semanas, siendo Supervivientes All Stars una de ellas. Pero, también han comunicado que ya tienen sustituto de Socialité. Y es que, a partir de este mes de septiembre, los sábados y domingos, a la 13:15 hora peninsular, Vaya Fama ocupará su franja horaria en televisión. Un nuevo formato que estará capitaneado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez. De esta manera, el programa, producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), abordará la última hora de los famosos.

Los espectadores quieren información y entretenimiento, pero todo es mejor si viene acompañada del humor y momentos divertidos. Una serie de características que quieren plasmar con Vaya Fama. Cristina Lasvignes ya es un rostro conocido por la audiencia. De hecho, ha sido la encargada de presentar El Diario de Verano, en ausencia de Jorge Javier Vázquez. Pero, ¿quién es Fran Ramírez, el nuevo fichaje de la cadena? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y por el más personal del comunicador.

Su carrera profesional

Nacido en 1992 en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, Fran Ramírez es un

comunicador y guionista que ha labrado su carrera profesional también en la radio. En su tierra natal ha trabajado en programas de Onda Cero y Aragón Radio. De hecho, actualmente, es compañero de Jaime Cantizano en el programa Por Fin con Jaime Cantizano.

Por otro lado, el comunicador es uno de los creadores de la web satírica Errado de Aragón. Asimismo, a nivel televisivo, ha presentado programas como Aragón es Ohio y Agujero de gusano. También ha sido reportero de Aragoneses por el mundo y guionista en cadenas como TV3 o Telemadrid. Ahora, ha dado el gran salto a Mediaset España y lo hará como presentador de

¡Vaya Fama!, uno de los nuevos programas de la cadena.

Su lado más personal

En redes sociales, Fran Ramírez se muestra muy cercano con sus fans. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 2.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su profesión y momentos que marcan sus días. Además, se muestra como un gran viajero.

Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. El comunicador se muestra como una persona con un círculo muy grande de amigos. Pero, no suele compartir nada con una posible pareja sentimental.