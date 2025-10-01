El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha concedido el máximo reconocimiento en la Guardia Civil a la abogada general del Estado que redactó la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado y defendió la amnistía para los separatistas catalanes, una traición a España por siete votos.

Se trata de Zaida Isabel Fernández Toro, jefa del departamento penal de la Abogacía General del Estado, quien también se posicionó contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al paralizar el acuerdo de conformidad de Alberto González Amador, en el marco de la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

El BOE publica este miércoles el Real Decreto 897/2025, de 30 de septiembre, por el que el Ministerio del Interior le concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil «en atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Zaida Isabel Fernández Toro».

Este reconocimiento ha sido concedido a propuesta del ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del pasado 30 de septiembre.

Zaida Isabel Fernández fue quien redactó la querella de Sánchez contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, imputada ya por cinco delitos que suman hasta 17 años de prisión: malversación de caudales o efectos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

La querella del presidente se dirigía contra Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acusándolo de supuesta prevaricación, pero fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El mismo fin que tuvieron otras tres querellas presentadas por el entorno del PSOE contra este magistrado. Una fue presentada por un ex concejal del PSOE en una localidad de la provincia de Guadalajara, Fernando Jabonero Orasio, otra por el abogado de la imputada Begoña Gómez y la tercera por parte del periodista Máximo Pradera.

La querella de Sánchez llevó ante a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito. La abogada defendía en ella a lo largo de 35 páginas que Pedro Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno.

La galardonada también defendió la amnistía para los separatistas, reclamando «el inmediato alzamiento» de la orden de detención contra el ex presidente autonómico catalán fugado, Carles Puigdemont, en aplicación de la norma pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas.

A lo largo de 32 páginas, argumentaba que se debía aplicar el perdón a Puigdemont, a los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, y a la ex secretaria general de ERC Marta Rovira porque «la totalidad de los hechos» que encajan en el delito de desobediencia «son incardinables en el supuesto de actividad amnistiable» prevista en el artículo 1.1 de la Ley de Amnistía. El Tribunal Supremo rechazó que se amnistiara la malversación.

La amnistía rompe la igualdad entre españoles que preserva la Constitución, a costa de permanecer en la Moncloa. Todo por los siete votos del partido de Carles Puigdemont (Junts), al que Sánchez ofrece inmunidad a cambio de seguir en el poder.

Por otra parte, Zaira Fernández también intervino en el procedimiento contra la pareja de Ayuso. Como reveló OKDIARIO, el abogado del Estado que era partidario de firmar un acuerdo para cerrar el caso por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso fue purgado en julio de 2024. En su lugar se colocó Zaida Isabel Fernández, rechazando legitimar el acuerdo para dilatar la causa, algo que interesaba políticamente al PSOE para arremeter contra Ayuso.

Premiados relacionados con la seguridad

Marlaska también ha galardonado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado. La jefa del órgano de inteligencia que asesora a la Presidencia del Gobierno.

Asimismo, se ha concedido éste máximo reconocimiento en la Benemérita a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro Llamazares, a la directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Prejigueiro Rodríguez, y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz.