Ni lejía ni amoniaco: el truco infalible de una limpiadora para eliminar el sarro en pocos minutos
Toma nota de un truco infalible para eliminar el sarro del inodoro
Ni leche ni nata: el genial truco de Karlos Arguiñano para hacer una salsa carbonara auténtica en minutos
El refrán que utilizan en Aragón para demostrar orgullo que el resto de España no entiende
Un experto revela cuál es la diferencia entre la cerveza de bote verde y rojo: "No es un capricho de marketing"
El truco infalible de una limpiadora para eliminar el sarro en pocos minutos puede cambiar para siempre nuestro baño. Se han acabado esos limpiadores fuertes que pueden ser especialmente ante algunos elementos que deben quedar más que limpios. El baño es una de las habitaciones que pueden quedar más limpias de todas, con sencillos trucos que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Con algunas novedades que pueden ser las que nos marcarán de cerca en estos días.
Es hora de eliminar uno de los grandes enemigos de nuestra casa, un plus de buenas sensaciones que pueden ser los que nos volverán a permitir ver un baño blanco como el primer día. El sarro es un elemento que no sólo es malo visualmente, nos puede dar una idea de que algo no está bien, siendo una acumulación de bacterias que puede ir creciendo en nuestro día a día. Por lo que, tenemos que empezar a tener en mente algunos elementos que serán esenciales en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Estos trucos de limpiadora profesional son excepcionales y pueden darnos más de una sorpresa inesperada.
Ni amoniaco ni lejía
Es importante estar pendientes de los productos de limpieza que pueden darnos más de una alegría para conseguir nuestros objetivos. El olor de lejía es uno de los más instaurados en nuestro día a día, un buen aliado que combina una serie de elementos que pueden acompañarnos más de lo que nos imaginaríamos.
Estamos en un punto en el que quizás conseguiremos algo fuera de lo común, con este elemento que está en desuso y para el que se buscan sustitutos. Especialmente si lo que queremos es que nos quede un buen aliado de las buenas sensaciones y del color blanco que genera ese baño brillante que todos queremos usar. El color, pero también en olor es fundamental en estos tiempos que corren, deberemos utilizar de la mejor manera posible este elemento.
El amoniaco es un ingrediente que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden convertirse en un plus que hasta el momento desconocíamos. Un buen aliado de la limpieza y la desinfección que requiere algunos cuidados, especialmente en cuanto a ventilación, pero también debemos tener en consideración la forma de aplicarse. Podrás evitar más de un problema, con la ayuda de una serie de cambios que pueden ayudarte a cumplir con tu objetivo.
Eliminar el sarro es mucho más sencillo con el truco infalible de una limpiadora
Una limpiadora nos ha revelado el truco infalible para eliminar el sarro es mucho más sencillo de lo que parece y lo podrás aplicar de la mejor manera posible. descubrirás lo mejor de un tipo de producto que puede aplicarse de una forma realmente sorprendente, a la vez que sencilla.
Los expertos de Consum nos dan con una serie de trucos que llegan de la mano de unos remedios caseros que pueden funcionarnos. Le diremos adiós al sarro con estos ingredientes que seguramente tenemos en casa:
- Vino blanco, bicarbonato y limón: Mezcla en un recipiente 3/4 de una taza de vinagre blanco, 5 cucharadas de bicarbonato de sodio y el zumo natural de 1 limón. Distribuye la pasta resultando en el interior del váter y déjala reposar entre 30 y 60 minutos.
- Pasado ese tiempo, frota con la escobilla o con la parte rugosa de una esponja las zonas más sucias y las manchas de sarro y suciedad se eliminarán al instante.
- Vinagre caliente y sal de mesa: Pon a hervir dos tazas de vinagre blanco y cuando esté caliente agrega una generosa cantidad de sal de mesa. Remueve bien y vierte la mezcla en el fondo del inodoro. Déjalo actuar 15-30 minutos y después frota con la escobilla o con un estropajo.
- Bicarbonato de sodio y agua oxigenada: Para las manchas de sarro más resistentes, esta mezcla de ¼ de agua oxigenada y 5 cucharadas de bicarbonato es perfecta. Mezcla ambos ingredientes y aplica la pasta resultante sobre las manchas. Deja actuar 15 minutos y frota enérgicamente con un estropajo rugoso.
- Refresco de cola: Se trata de un remedio muy conocido con el que, aplicando una botella de este refresco en el interior del inodoro, dejándola actuar una hora aproximadamente, y después frotando con un estropajo o escobilla, eliminaremos manchas de sarro y amarillentas en un santiamén.
- Piedra blanca y un estropajo: Esta pasta, compuesta por carbonato de sodio, jabón, glicerina vegetal y arcilla blanca, es ideal para eliminar las manchas amarillas. Humedece una esponja, frótala contra la piedra de limpieza y luego aplícalo sobre las manchas del interior del W.C. Después tira de la cadena y listo.