Cuándo juega la selección española contra México: horario y dónde ver el partido de España en el Mundial Sub-20

La selección española se la juega contra México en la jornada 2 del grupo C del Mundial Sub-20. Este choque se disputará en Santiago, más concretamente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y ahí los pupilos de Paco Gallardo esperan poder sumar tres puntos para seguir teniendo opciones de meterse en los octavos de final. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el partido de España en esta competición que promete ser apasionante con las mayores promesas de este deporte.

A qué hora es el España – México del Mundial Sub-20

La selección española de fútbol se enfrenta a la de México en el partido que corresponde a la jornada 2 del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile. España cayó en el grupo C de este campeonato y arrancó de la peor manera esta competición, ya que los de Paco Gallardo cayeron derrotados por 2-0 frente a Marruecos, mientras en el otro encuentro del torneo, la Tricolor empató 2-2 contra Brasil, por lo que los españoles todavía tienen opciones de avanzar a los cuartos de final, pero no tienen margen de error.

Horario del España – México del Mundial Sub-20

La FIFA programó este apasionante España – México que corresponde a la jornada 2 del grupo C del Mundial Sub-20 para este miércoles 1 de octubre. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado este choque en el horario de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Este encuentro debería comenzar puntualmente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, que está situado en la ciudad chilena de Santiago.

Dónde ver el España – México en televisión y en vivo online

RTVE fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país diferentes partidos de esta competición que se está celebrando en Chile. Este España – México que corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 se podrá ver en directo por televisión en el canal de Teledeporte. Esto significa que todos los aficionados de la selección española que dirige Paco Gallardo se podrá ver gratis y en abierto porque el ente público emitirá el choque que se juega en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Además, todos aquellos aficionados que no se quieran perder el partido que la selección española de fútbol frente a la Tricolor y amantes del deporte rey podrán verlo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de RTVE. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también pondrán a disposición de los usuarios su página web para que accedan con un ordenador y así poder ver lo que suceda en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en el España – México que corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta competición, donde estaremos prestando especial atención a la selección española de fútbol. Una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica de este España – México que corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 y compartiremos las reacciones relevantes que se puedan producir en Santiago, Chile.

Dónde escuchar por radio en directo el partido de la selección española contra México

Todos los hinchas que siguen a la selección española de fútbol que no puedan ver en directo o en streaming y en vivo online este España – México de la jornada 2 del grupo C del Mundial Sub-20 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con Santiago para contar minuto a minuto todo lo que suceda en este apasionante encuentro que se juega en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde se juega y quién es el árbitro del España – México

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, situado en la ciudad chilena de Santiago, será el escenario donde se disputará este España – México de la jornada 2 del grupo C del Mundial Sub-20. Este campo fue inaugurado en 1938 y tiene capacidad para acoger a 48.600 espectadores, esperándose que haya una buena entrada para este choque. El recinto deportivo acogió un total de diez partidos de la Copa del Mundo de 1962 y allí se celebró la final que se llevó Brasil y también dos Copa América, la de 1991 y la de 2015.

La FIFA ha designado al árbitro argentino Darío Herrera para que imparta justicia en este España – México que corresponde a la jornada 2 del grupo C del Mundial Sub-20. En esta competición no hay VAR, por lo que todas las decisiones que tome serán las que prevalezcan, por lo que siempre cabe la posibilidad del error ya que no estará la tecnología ayudando. Kevin Ortega actuará como cuarto árbitro en este choque de la selección española de fútbol.