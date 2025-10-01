Julián Álvarez está en un momento deportivo sublime con el Atlético de Madrid. Sus tres goles al Rayo Vallecano, el doblete al Real Madrid en el derbi madrileño con un golazo estratosférico de falta directa y su tanto al Eintracht en Champions demuestran su gran relación con el gol en este momento de la temporada. El delantero argentino sigue demostrando que es un jugador capital y esencial para Simeone. Marcos López analiza en OKDIARIO la situación de Julián Álvarez en el Atleti.