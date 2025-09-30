Simeone alza la voz: «Es difícil jugar cada tres días, pero a los que no entienden de fútbol les da igual»

Con el Atlético en plena cresta de la ola después de tres victorias consecutivas, dos ellas con sendas manitas incluidas, Simeone decidió alzar la voz. El partido contra el Eintracht es el cuarto y último partido del maratón que han disputado los rojiblancos en los últimos nueve días. Tres partidos de Liga y uno de Champions. Y entre medias únicamente tres días de descanso.

«Para los que entienden de fútbol saben que es muy difícil jugar tantos partidos cada tres días. Los que no saben les da igual, pero los que sí lo entienden conocen la dificultad que tiene. Hay que tener una cabeza y una mente muy fuerte para sostener el ritmo. Los jugadores han competido de manera brillante. Lo mejor del partido fue cómo el equipo respondió a los cambios», inició Simeone.

Su alzamiento no quedó ahí. Incidió y recordó la lista de jugadores que están lesionados y en proceso de recuperación. «Si al menos se descansara cuatro días, pero sólo tres… Un día más se nota. Ahora que hemos ganado los podemos comenta. No es fácil jugar cuatro partidos cada tres días. Los que entienden de fútbol saben que no es fácil. Hoy no tuvimos a Sorloth, Cardoso, Almada y Baena jugó un rato. Estamos esperando a todos porque necesitamos a todos los jugadores para poder competir», incidió Simeone.

Fue el día de Griezmann, que anotó su gol número 200 con el Atlético. Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el club. Ni que hablar de sus 200 goles. Recuerdo cuando llegó como un extremo bajito que jugaba a la izquierda. Lo invitamos a explotar sus mejores características, velocidad, cabezazo, zurda, uno contra uno y creció hasta llegar al Mundial y jugar en esa posición y ser campeón del mundo. Siempre fue un referente en todo desde su esfuerzo, trabajo y lo que genera con su alegría al grupo. El talento no tiene edad. Ha dado todo al Atlético y lo seguirá haciendo desde el lugar que tiene», elogió Simeone.

Los rojiblancos han revertido la dinámica. «Desde el partido con el Villarreal el equipo viene en evolución y mejorando desde el partido en el Alavés y el Elche. Tenemos que seguir con la misma humildad y sobre todo de a poco ir involucrando a aquellos que todavía necesitamos y están volviendo. El caso de Baena, que el entrenador tardó en meterlo y la pelota no salía apenas entró en lo que esperábamos. Necesitamos cosas de Álex y también a Almada, Cardoso, Sorloth… Para poder competir necesitamos estar bien todos», aseguró.

Es el segundo partido consecutivo que el Atlético marca a balón parado. Hay una búsqueda insistente de parte nuestra, porque es un fundamento importante para los partidos e intentamos mejorar. Ha salido bien en estos últimos partidos y ojalá nos podamos encontrar con situaciones que nos identifican, sobre todo en 2014 la cantidad de goles que hicimos a balón parado. Es un arma que todos los equipos buscamos, al Barcelona le está yendo muy bien de esta manera», desveló Simeone.