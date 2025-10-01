Giro de 180º en tu signo del zodiaco: el aviso de la astronomía que puede cambiar el horóscopo que conocíamos

El aviso de la astronomía que puede cambiar el horóscopo que conocíamos, con una serie de novedades destacadas que pueden llegar sin apenas avisar. Esta disciplina que lleva con nosotros desde hace miles de años puede hacer que ese horóscopo que repetimos una y otra vez acabe teniendo una relevancia más diferente de lo que nos imaginaríamos. Este giro que llega realmente incluso nos hará cambiar de carácter y de forma de ser de inmediato.

Tu signo del zodiaco dará un giro de 180º

Este aviso de la astronomía puede cambiar el horóscopo tal y como lo conocíamos

Pablo Rosado es el experto que pone en duda la astronomía frente a la astrología, tal y como explica en su blog: «Para empezar, el cielo ha cambiado desde que se inventaron los signos del zodiaco hace unos 2.500 años. En parte porque las estrellas se mueven constantemente, por lo que desde entonces se han estado moviendo a través del cielo en direcciones aleatorias. Aunque vistos desde la Tierra, sus posiciones no han cambiado mucho para ser justos, menos de un grado en promedio. Pero lo que es mucho más importante es que el eje de rotación de la Tierra ha cambiado su orientación. Tanto es así que tu signo zodiacal ya no es el que te habrían asignado hace 2.500 años, sino que debería ser el del mes anterior. En otras palabras, si eras Acuario en la antigua Babilonia, es porque el Sol pasó por la constelación de Acuario el día que naciste. Pero hoy, si crees que eres Acuario, cuando naciste el Sol en realidad pasó por la constelación de Capricornio. Y si naciste a finales de noviembre, como yo, tu signo no es realmente un Sagitario, sino un Escorpio, o incluso Ofio, del que probablemente nunca hayas oído hablar, ya que ni siquiera es un signo zodiacal tradicional. Pero aparte de eso, las constelaciones son agrupaciones de estrellas totalmente arbitrarias. Son como instalaciones de arte perceptivo: vistas desde cierto ángulo (es decir, desde la Tierra), las estrellas parecen dibujar un patrón, pero vistas desde cualquier otro ángulo, esas estrellas ni siquiera están cerca unas de otras».

Siguiendo con la misma explicación: «La estrella que tiene la mayor influencia en nuestras vidas es, por supuesto, el Sol, cuya atracción gravitatoria mantiene a la Tierra en su órbita anual. En segundo lugar, la Luna también tiene una importante influencia gravitacional y es la principal causa de las mareas. Además de la gravedad, la vida en la Tierra también se ve muy afectada por la radiación que nos llega directamente desde el Sol, y en una medida mucho menor la que nos llega reflejada desde la Luna. Y este es el final de la lista de interacciones relevantes entre las estrellas y la vida humana. La atracción gravitacional, así como la radiación que nos llega desde los otros planetas y estrellas, son mucho más débiles».