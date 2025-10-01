No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que no dudan en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 30 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que pudieron conocer a Djamil, un argelino de 36 años que era músico y pintor. El soltero sorprendió al equipo al aparecer con una guitarra, con ganas de encontrar el amor: «Estoy buscando una relación seria para formar una familia». Su cita para esa noche era Shira, una dependienta cubana de 26 años afincada en Madrid, y lo hizo pisando fuerte: «Siempre consigo al chico que me gusta».

Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Siempre he sido así. Si me gusta alguien, se lo hago saber de alguna forma». La primera impresión de ambos fue bastante positiva. «Me gusta su pelo, sus ojos… Me gusta mucho», expresó el soltero, mientras que ella fue más allá: «Me gusta mucho su pelo, me encantan los chicos con el pelo largo». Tras intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. No tardaron en encontrar algo en común, como es el deporte. «Hago artes marciales y me gusta también correr y montar en bicicleta», desveló Djamil, mientras hacía otra confesión: «Toco la guitarra y tengo un grupo aquí, en España, y también tengo un grupo en Francia». Shira se quedó sin palabras ante este dato, y así se lo hizo saber al equipo: «Creo que me puede complementar en muchos aspectos».

Instantes más tarde, el soltero dejaba muy claro que, para él, su alma gemela tenía que ser respetuosa y buena persona: «Que respete si tengo cinco o seis conciertos, y que no vayamos a vernos durante meses». Ella optó por tirar de humor: «Avísame si eres una estrella del rock». Poco a poco, la complicidad iba haciéndose presente en la velada.

A pesar de todo, Shira comenzó a descubrir algo de Djamil que no le gustaba en absoluto. «No soy un chico que va a hablar con las chicas. No me gusta molestar a la gente, tengo que estar muy seguro de la chica», aseguró el soltero. Un aspecto que no fascinó a la comensal: «Lo que me ha frenado es su timidez. Yo también a veces soy tímida, pero me gusta alguien que sea más atrevido».

En la recta final de la cita, los dos pasaron al reservado de First Dates. Fue entonces cuando Djamil utilizó su guitarra para tratar de conquistar a Shira. «Me ha gustado como canta, me he sentido muy a gusto. Ha sido un buen gesto, ahí empecé a verlo con otros ojos», reconoció ella, ante las cámaras del equipo del programa.

Llegó el momento de la decisión final, en la que él quiso pedir disculpas a la comensal: «Lo siento por la primera cita porque soy una persona un poco tímida, es mi cultura y soy un poco cerrado al inicio. Pero pienso que la próxima cita, si hay una próxima, voy a estar más relajado que hoy». Aun así, ella se animó a aceptar tener un segundo encuentro con él: «Me gustaría tener una segunda cita porque tengo curiosidad de verte más siendo tú mismo».