¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados famosos de los próximos tres días

Pasapalabra continúa recibiendo a grandes invitados del mundo de la cultura y la vida social en su plató. Los cuatro nuevos famosos que acuden al plató tienen la complicada misión de sumar segundos a los marcadores de Rosa Rodríguez y Manu Pascual, los dos concursantes que siguen haciendo historia en el espacio de Antena 3. Mientras siguen sin llevarse el premio, acumulan programas y engordan sus estadísticas como pareja de rivales más longeva de la historia del espacio, tanto en su etapa en Telecinco como en Antena 3. Estos son los invitados desde el día uno y hasta el tres de octubre de 2025.

El actor Fernando Gil triunfa con ‘Machos Alfa’

El actor es uno de los protagonistas de la serie Machos Alfa, que ya prepara su tercera temporada para Netflix, siempre a las órdenes de los hermanos Caballero, que están detrás de series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Muertos S.L. y El pueblo. El intérprete deberá demostrar que conoce bien las pruebas del concurso de Roberto Leal.

Marta Torné, una estrella de la televisión catalana que vuelve a ‘Pasapalabra’

Actriz y presentadora de televisión, saltó a la fama a nivel nacional gracias su trabajo como colaboradora, además de presentar la primera etapa de Cámbiame, en Telecinco. Decidió abandonar el espacio para centrarse en su carrera como actriz, donde continúa después de series como El internado, Los protegidos o Velvet. Actualmente, es una de las presentadoras estrella de TV3, la televisión autonómica catalana, donde triunfa con el talent show Eufòria.

Ana Ruiz

Presentadora y actriz, saltó a la fama por su papel en la serie Camera Café, aunque le siguieron otras como Fibrilando. En televisión también se ha dejado ver en espacios de Canal Sur como El gran queo y el concurso Lingo. En la actualidad, está centrada en su faceta como actriz, siendo protagonista de la obra Un viaje sin retorno, junto al actor Álex Gadea, con la que está de gira por España.

Daniel Diges deja el teatro para acudir a ‘Pasapalabra’

El cantante fue concursante de Tu cara me suena 2014, representante de España en Eurovisión y recordado por sus papeles en series como Nada es para siempre, Aquí no hay quien viva y Hospital central, entre otras. Desde el año 2012 está centrado en su carrera como actor de musicales, triunfando desde hace varias temporadas con la adaptación de El fantasma de la ópera.