Dani Capa lidera en solitario el 74 ABANCA Ciutat de Palma

El mallorquín Dani Capa ha pasado como líder en solitario a la fase final del 74 Trofeo ABANCA Trofeo Ciutat de Palma tras una segunda jornada en la que el viento del norte ha puesto a prueba la resistencia y la pericia de los 365 jóvenes participantes en esta regata de la clase Optimist organizada por el Real Club Náutico de Palma.

La competición ha vuelto a comenzar temprano. Antes de las 11.00 horas ya se estaban dando las primeras salidas, porque el Comité era consciente de la necesidad de aprovechar al máximo el buen viento y las horas de luz en la Bahía de Palma para poder completar las pruebas previstas para los cuatro grupos en los que se divide la flota.

Hoy se han disputado dos mangas, cuatro en total desde el inicio de este 74 ABANCA Trofeo Ciutat de Palma, lo que permite a los deportistas descartar su peor resultado. Ambas pruebas se han celebrado con un viento muy fuerte, racheado y variable, que ha obligado a los regatistas a dar lo mejor de sí mismos..

Las condiciones han sido tan exigentes, con puntas cercanas a los 25 nudos y bastante ola, que algunos participantes no han tomado la salida en la segunda prueba del día. Sus entrenadores han priorizado su seguridad y les han remolcado de regreso al Real Club Náutico de Palma antes del final de la jornada.

Los regatistas más destacados del día han sido Stijn Oosterhaven (CN s’Arenal) y Hugo González (Real Club de Regatas de Alicante), que han ganado las dos pruebas realizadas en sus respectivos grupos. Con estas victorias, ambos están empatados a cuatro puntos en la segunda posición de la general, a un solo punto del líder, Dani Capa (CN s’Estanyol), que ha vuelto a mostrar su nivel logrando un triunfo en la primera prueba y sumando un quinto -que ha descartado- en el segundo parcial.

El esloveno Mihael Zobec ha caído hasta la cuarta plaza, e Izan Rogel (Real Club Náutico de Torrevieja) y Jorge Benítez (RCN Port de Pollença) ocupan la quinta y sexta posición provisional, respectivamente. La diferencia de puntuación entre los primeros clasificados es mínima, por lo que todo apunta a que la igualdad se mantendrá hasta el último bordo.

Otro de los protagonistas del día ha sido el uruguayo Manuel Giménez, ganador de la segunda manga del grupo Azul. El regatista, satisfecho con su victoria, ha explicado que se ha pasado casi toda la prueba tratando de alcanzar al francés Charles Ganivet y que le ha superado casi sobre la línea de llegada. Giménez ha señalado: “Estoy acostumbrado al viento fuerte, pero no a las salidas con tantos barcos, así que hay que situarse bien en la largada porque es difícil remontar”. A Mallorca han viajado diez deportistas del equipo nacional de Uruguay de Optimist y la mitad se ha clasificado dentro del Grupo Oro.

Este sábado dará comienzo la fase final de este 74 Trofeo ABANCA Ciutat de Palma, con la flota dividida en cuatro grupos configurados según la clasificación general (Oro, Plata, Bronce y Esmeralda). En el grupo Oro navegarán, a partir de las 10.30 horas, los deportistas que pelearán por el triunfo en esta competición internacional de la clase Optimist, la más antigua del calendario balear y considerada como uno de los mayores patrimonios inmateriales del Real Club Náutico de Palma.