El director de cine Steven Soderbergh (Contagio, La suerte de los Logan) y el actor Don Cheadle (Vengadores: Infinity war, Crash) producirán juntos The Other Hamilton, la serie que cuenta la historia del primer millonario negro de Wall Street. El cineasta y el intérprete han colaborado en múltiples producciones como la trilogía de Ocean’s Eleven, Traffic o No sudden Move, la última cinta que han estrenado en HBO Max. Ahora, volverán a crear juntos una producción para el servicio de streaming de WarnerMedia.

Según la información que recoge Variety, para The Other Hamilton Soderbergh y Don Cheadle han reunido a un equipo de guionistas y productores ejecutivos de diferentes shows televisivos aclamados por la crítica. La ganadora del Emmy Ashley Nicole Black (Ted Lasso) y Keith Josef Atkins (The Good Fight,For the people) serán los encargados de adaptar el guion del libro Prince of Darkness: The Untold Story of Jeremiah G. Hamilton.

El libro, el más vendido del escritor Shane White, narra la historia de un hombre que podía haber sido esclavo, pero que llegó a Wall Street a mediados del siglo XIX. A través de métodos cuestionables acumuló una fortuna de dos millones de dólares, cifras que lo convirtieron en el primer millonario negro, pues teniendo en cuenta la inflación esa fortuna correspondería en la actualidad a más de 200 millones de dólares. “El príncipe de las tinieblas” es el apodo que recibió tras conocerse su estafa a las compañías de seguros. En cambio, el nombre que de momento Soderbergh y Cheadle le han puesto al proyecto hace referencia al otro Hamilton (Alexander), padre fundador que también estuvo vinculado al mundo de las finanzas como el primer Secretario del Tesoro.

La serie se emitirá en HBO Max como parte del contrato de tres años que el director de cine firmó con el servicio de streaming en 2020 y por el que podremos disfruta de Kimi, la película protagonizada por Zoë Kravitz que se estrenará el 10 de febrero en la propia plataforma.

HBO Max todavía no ha mencionado más detalles de la producción como la fecha del lanzamiento o el reparto, pero se espera que Cheadle pueda ocupar el rol protagonista de Hamilton.