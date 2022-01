La madrugada del pasado lunes se entregaron los Globos de Oro se entregaron en una ceremonia muy diferente a las habituales ya que no fue transmitida por los escándalos que han afectado a los organizadores en los últimos años. La película El poder del perro de Jane Campion y la serie Succession fueron las grandes ganadoras de esta compleja edición.

Las series ganadoras de los Globos de Oro

La serie ganadora a la Mejor serie de drama fue Succession y sus actores protagonistas Jeremy Strong obtuvo el de Mejor actor de drama y Sarah Snook el de Mejor actriz de reparto. En cuanto el premio a la Mejor serie de comedia o musical fue para Hacks y su protagonista Jean Smart el de Mejor actriz de comedia.

En cuanto el galardón de Mejor actriz de drama fue para Michaela Jaé Rodriguez por su papel en la serie Pose y el Mejor actor de comedia para Jason Sudeikis por la serie Ted Lasso.

El premio a la Mejor TV Movie o miniserie fue para The Underground Railroad, el de Mejor actor TV Movie o miniserie para Michael Keaton por Dopesick: Historia de una adicción, Mejor actriz de miniserie para Kate Winslet por Mare of Easttown y Mejor actor de reparto Yeong-Su Oh por El juego del calamar.

Dónde ver estas series de televisión

La galardonada con el Globo de Oro a Mejor serie de drama Succession es una de las más vistas en HBO Max que estrenó a finales del año pasado su última temporada. Aunque todavía no sabemos la fecha de estreno. Esperamos que este año se pueda ya ver la cuarta temporada. Los dos ambiciosos hermanos volverán a enfrentarse interpretados por Jeremy Strong y Sarah Snook y tendrán que superarse en esta temporada.

En cuanto a Pose también se puede ver en HBO Max aunque ya se ha terminado con sus tres temporadas. En ellas la actriz Michaela Jaé Rodriguez ha sorprendido con su interpretación. También en HBO Max se puede ver la serie ganadora al Premio de mejor serie de comedia Hacks que se ha estrenado al final del año pasado. La actriz Jane Smart ya ganó los Emmy y ahora ha obtenido el de Mejor actriz de serie de comedia. En cuanto a Ted Lasso su protagonista Jason Sudeikis vuelve a ser premiado como Mejor actor de una serie de comedia y que se puede ver en Apple TV+.

Por último en cuanto a las miniseries The Underground Railroad se puede ver en Amazon Prime Video y Mare of Easttown cuya protagonista ha obtenido el Globo de Oro a Mejor actriz de miniserie en HBO Max. El drama Dopesick por el que ha ganado Michael Keaton el mejor actor de miniserie se puede ver en Disney+ y El juego del calamar que fue una de las sorpresas de la serie se puede ver en Netflix.