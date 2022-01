Después de algunos títulos que no reflejaron con éxito la situación del coronavirus en la ficción, parece que el género pandémico comienza a rodearse de buenos repartos y directores. Si ayer mostramos el adelanto de Help, la cinta que Movistar Plus estrenará el próximo 18 de enero, hoy hacemos lo propio con el tráiler de Kimi, la nueva cinta con implicaciones pandémicas en la que Zoë Kravitz, se ha puesto a las órdenes del cineasta Steven Soderbergh.

Kimi parece en cierto modo, una revisión (otra más) de La ventana indiscreta de Alfred Hitchock, en el que vemos a su protagonista, Ángela Childs (Kravitz) llevando una vida social anclada en lo digital. Videollamadas con sus amigos, su terapeuta y su Inteligencia artificial que se llama Kimi. En una suerte de asistente de voz tipo Alexa, el tráiler de Kimi muestra como esta voz dirige sin problemas el apartamento y gran parte de la vida de Ángela. Aparte de eso, mantiene una relación amistosa con sus vecinos de enfrente, los cuales tienen unas amplias ventanas sin cortinas.

La protagonista reside en un loft de Seattle y trabaja escuchando retrasmisiones de audio. Su vida dará un vuelco cuando durante una de esas escuchas afirme ser la testigo sonora de un asesinato. Intentando demostrar que lo que dice es cierto y reafirmándose, su testimonio le traerá problemas tanto a su jefa (Rita Wilson) como a ella misma, a la que le recordarán los problemas que ha tenido de salud mental para desautorizarla.

Si bien Kimi no trata de una situación pandémica en sí misma, sí que esconde todas aquellas actitudes sociales que el coronavirus ha promovido, como la dependencia de los aparatos tecnológicos para comunicarnos y la poco interacción humana directa que parece haber en el film. De hecho, las pocas conversaciones cara a cara de la protagonista que ofrece el adelanto incurren en una amenaza violenta contra ella misma. Lejos de caer en el estereotipo de que el asistente virtual sea una inteligencia malvada, es posible que su control de los mecanismos de su hogar sea utilizado en clave de la defensa personal para Ángela. Kimi se estrenará en HBO Max el próximo 10 de febrero.