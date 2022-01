Las películas y series que se están acercando a la perspectiva que nos ha tocado vivir recientemente con la pandemia, no están saliendo muy bien paradas. Inmune no convenció ni a los críticos ni al público, aunque parece que aunque su historia hubiese sido mejor, la premisa de un relato donde la humanidad se encuentra en su cuarto año de confinamiento no es un aliciente que motive a la gente a consumir ese producto audiovisual. Tampoco le fue demasiado bien, por más que tuviera un buen número de visionados a Calle de la humanidad, 8 , la cinta francesa sobre un bloque de vecinos que conviven en pandemia. No obstante, el tráiler y las primeras reseñas de Help llevan a pensar que podríamos tener el primer gran drama humanista de calidad, centrado en la crisis del coronavirus.

Help está protagonizada por Jodie Comer, una de las sensaciones interpretativas del año gracias a su papel de Marguerite de Carrouges en El último duelo. Hace poco se anunció que finalmente no repetiría con Ridley Scott en Kitbag, su historia de Napoleón, pero da la sensación de que la actriz no va a necesitar estar en grandes superproducciones para seguir brillando. La de Liverpool interpreta a Sarah, una trabajadora social que parece haber encontrado su auténtica vocación trabajando en una residencia de ancianos, conectando con estos residentes de una manera especial. Desgraciadamente, su mundo comenzará a derrumbarse debido a la pandemia del coronavirus que llega en marzo del 2020.

La trama se desarrolla en la propia ciudad natal de la actriz, mostrando la desesperación de luchar contra un virus que sobre todo, ha llevado a la muerte a personas de avanzada edad. La protagonista se encuentra sin los primeros conocimientos necesarios y herramientas que ayudaron a intentar frenar los fallecimientos, mientras que el gobierno británico no hace nada para evitar la masacre.

Help está dirigida por Marc Munden y escrita por el guionista Jack Thorne, responsable de títulos como Wonder o la serie La materia oscura. En el reparto principal a Comer le acompaña el actor Stephen Graham como Tony, uno de los pacientes con una demencia senil recién diagnosticada. La película podrá verse a partir del 18 de enero en Movistar +.