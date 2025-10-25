Spike Jonze y Charlie Kaufman van a crear una nueva película: un respiro creativo en la era del algoritmo

El valor del celuloide siempre se ha erigido sobre la colaboración artística de diferentes disciplinas, convirtiéndose en un ejercicio humanista que concurre en esos milagros que todos conocemos como películas. De esta forma a lo largo de la historia del séptimo arte, se han dado asociaciones y tándems creativos que han impulsado el audiovisual por la cultura popular y también, por la distinción académica de los grandes premios y consideraciones. Ahí está el trío conformado entre Martin Scorsese, Robert De Niro y el escritor Paul Schrader o el celebre dúo de Billy Wilder y I.A.L. Diamond. Ahora, la gran noticia cinematográfica de la semana llega de la mano de un posible nuevo proyecto colaborativo entre el director Spike Jonze y el guionista, Charlie Kaufman.

La noticia la dio el propio escritor en Brasil, mientras presentaba en la Mostra de Sao Paulo su cortometraje How to shoot a Ghost. Jonze y Kaufman no tienen un recorrido asociativo tan extendido como puede ser el trabajo en equipo de Matt Damon y Ben Affleck o Woody Allen y Diane Keaton, pero sus los dos largometrajes que han firmado juntos son lo suficientemente relevantes e inventivos como para que cualquier cinéfilo vea en el junte, un rayo de luz de ingenio en una actualidad dominada por los algoritmos y las franquicias. El realizador y el autor combinaron por primera su talento en 1999 con Cómo ser John Malkovich, a través de un relato kafkiano y surrealista sobre el cerebro de John Malkovich.

La cinta le valió a Jonze la nominación al Oscar a la mejor dirección y a Kaufman, la consideración a la estatuilla dorada por un guion original que terminaría llevándose Alan Ball por American Beauty. Su segunda-y última colaboración-partía de la novela homónima de Susan Orlean, Adaptation. Ejercicio de metaficción que le valió otra nominación al escritor, esta vez en la categoría de mejor guion adaptado.

Jonze y Kaufman: ¿juntos de nuevo?

Jonze y Kaufman no han hecho nada juntos desde la cinta protagonizada por Nicolas Cage, pero el segundo confirmó que está en conversaciones para volver a trabajar con el cineasta.

La noticia no es simplemente una buena señal para la colaboración de los dos ídolos del cine de autor, sino también para la carrera de un Jonze que no estrena un largometraje desde el 2013, cuando mostró al mundo la singular y profética Her. El director lleva más de una década firmando cortometrajes y brillantes comerciales para marcas como Kenzo o Apple.

Kauffman por su parte, terminó llevándose el Oscar al mejor guion original por ¡Olvídate de mí! y el año pasado pudimos ver su último trabajo en el relato de animación, Orión y la oscuridad.

Escribir sobre la IA le daba miedo a Kaufman

La noticia llega algunos meses del anuncio de la salida de Kaufman del guion de una película sobre la IA que iba a dirigir Bennet Miller. Sin embargo, la excusa que puso en su momento el escritor fue «el miedo» que le daba escribir sobre la IA. Paralelamente, Kaufman está escribiendo una novela sobre un autor que escribe un libro de actuación. Todo muy metaficcional, como a Kaufman más le gusta inventar.