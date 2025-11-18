El Tren de Sóller donará su recaudación del jueves a UNICEF por el Día Mundial de la Infancia

Toda la recaudación obtenida en la taquilla de Palma del Tren de Sóller el jueves 20 de noviembre irá destinada a colaborar con el trabajo de UNICEF para prestar servicios de detección precoz de la desnutrición infantil aguda grave y proveer de alimentos terapéuticos listos para el consumo.

Se trata de un nuevo acuerdo de colaboración entre el Tren de Sóller y UNICEF Comité Baleares, con el objetivo de facilitar a madres e hijos la atención médica y nutricional que necesitan, informa la compañía en un comunicado.

Valentina Milano, presidenta de UNICEF Comité Baleares, ha agradecido el compromiso, por undécimo año, de Óscar Mayol con UNICEF y su trabajo para promover y defender los derechos de todos los niños y niñas. «En un contexto en el que la desnutrición infantil sigue siendo un grave problema, este tipo de colaboraciones nos ayudan a conseguir fondos que permiten desarrollar proyectos en los países de bajos ingresos en pro de la infancia vulnerable», ha asegurado.

Por su parte, Óscar Mayol, presidente del Tren de Sóller, ha manifestado que «es una acción que mantenemos desde hace 11 años y que forma parte de nuestro compromiso con la sociedad. Creemos que es fundamental cooperar con quienes más lo necesitan, especialmente con los niños, que son el futuro».

Mayol también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, locales y visitantes, «a venir y disfrutar de este tren histórico, sabiendo que con cada billete estarán contribuyendo a una causa solidaria en un momento en el que la infancia sigue siendo la más vulnerable».

Con este acuerdo, el Tren de Sóller reafirma así su compromiso con las iniciativas sociales y solidarias que contribuyen a mejorar la vida de las personas y a construir una sociedad más justa y responsable.