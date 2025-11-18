Parece Laponia pero el pueblo más mágico para Navidad está en Pirineos y es el favorito de Pedro Sánchez

El Pirineo aragonés es alucinante. Su belleza innegable ejerce un gran atractivo para turistas, especialmente durante la época invernal, momento en el que la nueve cubre las montañas y las estaciones de esquí abren sus puertas a todos aquellos dispuestos a bajar las montañas. Por esto y mucho más, Aragón se sitúa como uno de los destinos más recurrentes para todos aquellos que buscan tranquilidad y naturaleza.

Una de las figuras que suele frecuentar esta zona es Pedro Sánchez. Estos días, se le ha visto por la zona de Baqueira Beret, acompañado de su mujer Begoña Gómez. El presidente del Gobierno pernoctó hace un año en Cerler, famosa estación de esquí del Pirineo. En 2018, visitó el valle de Benasque acompañado también de su familia.

Dónde está Artiés y cuántos habitantes tiene

Artiés se encuentra en el Valle de Arán, en la provincia de Lleida, Cataluña, situado en plena cordillera de los Pirineos catalanes a 1.144 metros de altitud, en la confluencia del río Garona y el Valarties. Con una población aproximada de 476 habitantes, este destino de turismo rural en España destaca por sus calles empedradas, casas de piedra con tejados de pizarra y un entorno natural ideal para practicar senderismo, trekking, rutas en bicicleta y deportes de invierno.

Qué ver y qué hacer en Artiés

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran la Iglesia románica de Santa María de Artiés, la Iglesia de Sant Joan, así como una variada oferta de hoteles rurales, casas de turismo, restaurantes tradicionales y actividades de montaña.

El pueblo, mencionado anteriormente, también ofrece una amplia variedad de actividades: senderismo en los Pirineos, rutas de trekking por el Valle de Valarties, excursiones en bicicleta de montaña y deportes de invierno gracias a su proximidad a la estación de esquí de Baqueira Beret.

Las aguas termales de Artiés

Las aguas termales, situadas en pleno Valle de Arán (Pirineos catalanes, Lleida), son uno de los atractivos naturales más singulares del pueblo. Estas fuentes emergen a una temperatura aproximada de 40ºC, lo que las convierte en un recurso ideal para el turismo de bienestar y relax en Cataluña. Tradicionalmente, los habitantes de la zona han aprovechado sus propiedades minerales y terapéuticas para aliviar dolencias musculares y mejorar la circulación.

El entorno de las aguas termales de Artiés está rodeado de naturaleza, ofreciendo un espacio perfecto para combinar senderismo, turismo rural y descanso en balnearios naturales. Hoy en día, estas aguas forman parte de la oferta complementaria de ocio y salud del pueblo, atrayendo tanto a visitantes que buscan escapadas de relax en Cataluña como a viajeros interesados en el turismo sostenible y de montaña.